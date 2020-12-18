Афиша Бишкека на выходные: новогодние ярмарки, мастер-классы и концерты

Театры
19-20 декабря. Спектакль «Девки»
Поставлен по одноименной пьесе известного белорусского драматурга, режиссера и актера Дмитрия Богославского. Социальная драма рассказывает о жизни шести студенток иняза, зарабатывающих себе «на панели». Они уверены в моральном оправдании этой ситуации и в том, что впоследствии в их жизни не останется и следа от их поступков.
Творческая группа 705, 17.00.
Выставки, ярмарки
18-30 декабря. Новогодняя арт-ярмарка и выставка «Восточные напевы»
Для вас будут представлены работы известных художников КР, ювелирные изделия, одежда и предметы быта в национальном духе, сувениры и новогодние подарки. Каждый сможет принять участие в различных творческих мастер-классах по живописи, войлоку, кураку, скульптурной лепке и гончарному мастерству.
«Галерея М» (ЦУМ-2), 12.00-20.00.
19-20 декабря. Выставки
Вновь открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.
1 ноября — 31 декабря. Онлайн-выставка «Верю великой будущности России»
Выставка о жизненном и творческом пути литературного критика Виссариона Белинского (1811-1848). Представлено более 30 графических работ народного художника России Бориса Лебедева. Выставка спроектирована Московским государственным университетом технологий и управления имени Кирилла Разумовского.
Посетить выставку можно по ссылке.
2 декабря — 4 января. Фотовыставка «Не дальние дали»
Выставка Дениса Польшикова в стиле репортажной фотографии объединяет в себе несколько жанров. Представлено около 70 работ.
Кафе Chicken Star, 11.00-24.00.
10-20 декабря. «Рождественская выставка 2020. 20 лет спустя»
Традиция рождественских выставок зародилась в архитектурной студии MUSEUM еще в конце 1980-х годах. Последняя «рождественская» случилась во второй половине 1990-х. На выставке, спустя 20 лет, представлены работы художников и архитекторов трех поколений.
Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова.
11-25 декабря. Выставка «Куттуу боз-үй. Юрта благодатная. The Blessing Yurt»
Художница Алтынай Осмоева, вдохновленная формами и сокровенными смыслами традиционной кыргызской юрты, представляет ее публике под неожиданным ракурсом, через призму современного искусства и дизайна. Минималистические арт-объекты из войлока демонстрируют образы, на которые художницу вдохновили философия, конструкция и эстетика юрты.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.
11-29 декабря. Предновогодние ярмарки
Вы сможете приобрести необычные подарки на Новый год для близких и друзей. Предусмотрена и концертная программа. Подробнее здесь и здесь.
Аллея возле памятника Курманджан датке, парк «Ынтымак», кинотеатр «Октябрь», парке имени Асанова, 12.00-18.00.
20 декабря. Выставка «2020»
Будут представлены как уже готовые художественные произведения, так могут быть реализованы новые работы специально для проекта: рисунки, плакаты с митингов, объекты, стрит-арт проекты и любые другие художественные образы, главной целью имеющие выражение рефлексии на происходящие вокруг события. В программе и воркшоп для детей по росписи новогодних игрушек.
Место будет известно 19 декабря.
19 декабря. Новогодняя ярмарка «Наследие предков»
Представлены изделия прикладного искусства лучших мастеров Кыргызстана.
ТРЦ Vefa, 10.00-21.00.
19 декабря. Выставка-ярмарка «Зимние сны»
Представлены картины, глиняные изделия и экосумки, созданные детьми с аутизмом. Каждое изделие можно будет приобрести. Вы сможете найти здесь уникальные презенты к Новому году и не только. Все собранные средства пойдут на благотворительность.
Cave coffee, 13.00-20.00.
Концерты, выступления
19 декабря. Концерт группы «Эльсинор»
Их песни крутят по радио, а тексты знает каждый любитель кыргызской рок-музыки. Группа исполнит свои лучшие композиции.
Бар «111», 21.00.
19 декабря. Вечеринка Rockabilly
Стиль рокабилли появился после окончания самой кровопролитной войны за всю историю человечества, людям захотелось чего-то веселого в качестве компенсации за годы горя и страданий. Так и организаторы после этого года хотят дать вам что-то веселое.
Бар SomeWhere Bistro, 20.00.
19 декабря. «Открытый микрофон»
Приходите послушать начинающих исполнителей и тех, кто уже выступал на сцене. Желающим выступить нужно прийти пораньше и записаться у ведущего.
Кафе Chicken Star, 20.00.
19 декабря. Вечер памяти, посвященный 90-летию со дня рождения народного артиста СССР Артыка Мырзабаева
В сопровождении симфонического оркестра театра публика услышит арии из опер и вокальные произведения, которые были в репертуаре Артыка Мырзабаева, популярные произведения мировой вокальной классики.
Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.
20 декабря. Концерт «Новогодний звездопад»
В честь наступающего Нового года пройдет концерт с участием звезд эстрады. Ведущий — Нурадил Канкулиев.
ТРК «Ташрабат», 16.00.
Акции, семинары, мастер-классы
19 декабря. Семейный мастер-класс «Новогодний букет»
Под руководством мастера вы с детьми сделаете свою новогоднюю композицию и приятно проведете время. В стоимость входят обучение и все материалы (елка, шишки, мандарины). Регистрация по телефону 0755048586.
Улица Тыныстанова, 189, 15.00.
19, 20 декабря. Мастер-классы по живописи
Мастер-классы по живописи проведут художники Кадыр Беков, Юлдаш Нурматов и
Зульфия Акимова. В стоимость включены материалы и кофе-брейк. Регистрация по телефону 0550551293.
«Галерея М», 12.00, 14.00, 16.00.
19 декабря. Новогодний мастер-класс
Вы создадите композицию из ели с Инной Беленькой.
«Галерея М», 11.00.
Для детей
19-20 декабря. Выставка динозавров-роботов
Это захватывающее путешествие на миллионы лет назад, когда землю населяли гигантские рептилии. Вас ждут более 20 гигантских ящеров Мелового и Юрского периодов. Дети смогут оседлать и покататься на одном из динозавров, поучаствовать в призовой дино-викторине, а также почувствовать себя юными учеными и провести исторические раскопки.
Дворец спорта имени Кожомкула, 12.00-18.00.
20 декабря. Мастер-классы
Дети под руководством Маргариты Ханафеевой создадут свою новогоднюю картину.
«Галерея М», 10.30, 13.00.
20 декабря. Мастер-класс по пластилинографии
Состоится мастер-класс по пластилинографии для детей от четырех лет и старше. Мастер-классы, проходящие в стенах музея, полностью погружают в атмосферу творчества и прививают ребенку чувство прекрасного. Запись по телефону 0312664959.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 13.00.
20 декабря. Спектакль «Не улетай!»
«Не улетай!» — невероятная история дружбы аистенка и пугала.
Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00.