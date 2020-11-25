Активист Эркин Нурбаев вызвал Садыра Жапарова на дебаты

Активист Эркин Нурбаев вызвал на дебаты Садыра Жапарова. Об этом 24.kg сообщил он сам.

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Эркин Нурбаев обратился к Садыру Жапарову в социальных сетях и надеется, что это станет неким флешмобом.

«В свете последних политических событий я, как сторонник парламентской формы правления, выступал против новой редакции Конституции. Вчера Садыр Жапаров сказал, что в январе будет проводить референдум с одним вопросом — президентская или парламентская форма правления. Любая речь из его уст сейчас принимается как истина в последней инстанции. Однако он сказал, что те, кто идут против новой Конституции, — молодежь, которая ничего не понимает. Почему бы не выйти на дебаты и на глазах всего народа понять, кто прав», — отметил он.

Активист подчеркнул, что готов выступить с Садыром Жапаровым, если последний лично примет его вызов.

Ранее Садыр Жапаров прокомментировал митинги и выступления против конституционной реформы. Он считает, что проект новой редакции Основного закона комментируют молодые люди, не понимающие сути.