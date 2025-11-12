18:28
Власть
Сюжет: Выборы-2025

Выборы в ЖК. Дебаты кандидатов начнутся сегодня на телеканалах «ЭлТР» и «УТРК»

На телеканалах «ЭлТР» и «УТРК» стартует серия предвыборных дебатов с участием кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Согласно опубликованному графику, первые эфиры состоятся сегодня в 20.00. В каждом выпуске претендентам предоставят по 25 минут эфирного времени для участия в дебатах и по 5 минут для личного обращения к избирателям.

Эфиры будут транслироваться по регионам — в зависимости от избирательного округа кандидатов — на канале «ЭлТР», а также на региональных телеканалах сети «УТРК».

Дебаты продлятся до 28 ноября, охватывая всех зарегистрированных кандидатов по округам.

Напомним, досрочные выборы депутатов парламента состоятся 30 ноября. Они пройдут по мажоритарной системе: в 30 многомандатных округах выберут 90 нардепов, по три от каждого.

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов зарегистрировала кандидатами в депутаты ЖК 467 человек, из них 276 мужчин и 191 женщина. В среднем по стране на один мандат приходится 5,2 претендента.
Ссылка: https://24.kg/vlast/350667/
просмотров: 379
