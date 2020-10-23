Претендент на пост мэра столицы заявил, что его поддерживает Садыр Жапаров

Исполняющий обязанности президента премьер-министр Садыр Жапаров поддерживает кандидатуру Торохана Жунусбекова на пост исполняющего обязанности мэра Бишкека. Об этом Жунусбеков заявил на пресс-конференции.

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По словам претендента на пост градоначальника столицы, он встречался с Садыром Жапаровым 21 октября.

«Садыр Жапаров предупредил меня: если буду воровать, посадит меня. Я ответил, что законопослушный и богобоязненный человек и не буду воровать», — сказал Торохан Жунусбеков.

На вопрос о том, есть ли у претендента на пост мэра программа по развитию города, Торохан Жунусбеков ответил: буду бороться с коррупцией.

Он рассказал, что живет в Бишкеке 25 лет, но не знает о Бишкекском агентстве ритуальных услуг.

Нариман Тюлеев покинул должность исполняющего обязанности мэра Бишкека.

Ранее Азиз Суракматов подал в отставку. До этого он назначил на пост первого вице-мэра экс-градоначальника Наримана Тюлеева. По закону он должен исполнять обязанности мэра до выборов нового.

Мэра Бишкека избирает городской кенеш. Кандидатуры могут выдвигать фракции и коалиция большинства, а также премьер-министр.

Отметим, что выборы мэра Бишкека пока не будут проводиться, потому что за полгода до окончания срока полномочий городского кенеша выборы градоначальника не назначаются. Такая норма предусмотрена в Законе «О статусе столицы». БГК должен быть переизбран в апреле 2021 года.