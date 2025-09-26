В мэриях крупных городов Кыргызстана повысят надбавки и премии сотрудникам

В Кыргызстане внесены изменения в постановление правительства, касающееся условий оплаты труда работников, обслуживающих органы местного самоуправления в городах республиканского значения.

Согласно документу, теперь городские кенеши смогут устанавливать для таких сотрудников дополнительные выплаты:

надбавки в размере до 200 процентов должностного оклада;

премии по итогам полугодовой и годовой работы (в пределах фонда оплаты труда за два месяца в год);

другие виды выплат, утверждаемые решением городских кенешей.

При этом финансирование будет осуществляться исключительно в пределах средств местных бюджетов.

Отмечается, что изменения направлены на улучшение условий труда и стимулирование сотрудников, работающих в структурах, обеспечивающих деятельность органов МСУ в крупных городах.

Постановление вступило в силу 23 сентября 2025 года.

В Кыргызстане статус города республиканского значения имеют лишь два населенных пункта: Бишкек – столица страны;

Ош – южная столица. Такой статус закреплен в Конституции и законах о местном самоуправлении. Эти города приравнены по уровню управления к областям и обладают самостоятельным бюджетом и полномочиями.







