Нападки на свободу слова. Эффект перевернутых граблей

Выборы в парламент, прошедшие 4 октября, завершились массовыми акциями протеста. 6 октября ЦИК вынуждена была признать их итоги недействительными. Но волну народного возмущения было уже не остановить. В результате в стране сменилась власть — президент Сооронбай Жээнбеков вынужден был уйти в отставку.

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И. о. главы государства, премьер-министром стал экс-депутат парламента Садыр Жапаров. И, как отмечают эксперты, власть он получил благодаря своим активным сторонникам. Их у него оказалось больше, чем у конкурентов, и настроены они были серьезнее. Причем не только по отношению к потенциальным претендентам на высокое кресло, но и к журналистам. Нападки на сотрудников СМИ на старой площади Бишкека, где митинговали поддерживающие Садыра Жапарова, день ото дня звучали все чаще и становились все агрессивнее.

Прибегали к националистической риторике. Не гнушались угрозами.

Обещали громить редакции СМИ, которые, как им казалось, «не так пишут».

Ничего. Обычные дела

Садыр Жапаров никак не отреагировал на агрессию своих сторонников. От него прозвучало только одно заявление. 9 октября, когда из разных источников поступила информация, что в отношении «Азаттыка», 24.kg, «Кактус Медиа» и «Спутника» готовятся провокации, он обратился к дружинникам, правоохранительным органам с просьбой организовать обеспечение безопасности информационных агентств.

Я прошу прибывших из регионов сторонников организоваться и помочь в охране всех представителей СМИ. Мы должны все вместе препятствовать провокациям и сохранить мир в стране. Садыр Жапаров

Буквально на следующий день разъяренные молодчики пришли к офису «Спутника». Принялись колотить в дверь, выкрикивая угрозы. Среди непрошенных гостей журналисты опознали активистов со старой площади. И. о. президента премьер-министр опять промолчал.

Медиаэксперты заявили, что подобные атаки на СМИ недопустимы, и напомнили об обязательствах Кыргызстана в рамках Международного пакта о гражданских и политических правах и свободах, а также о статье Конституции, предусматривающей защиту свободы слова, мысли и выражения.

Демонстративные нападки на СМИ опять остались без реакции со стороны новых властей.

Здесь было бы уместным напомнить, что на митингах в поддержку Садыра Жапарова и других членов партии «Мекенчил» журналистов не жаловали. Откровенно делили на «своих» и «чужих». Особенно доставалось государственным СМИ и лояльным властям ресурсам. Как объясняли потом сторонники – «не так пишут и врут».

К примеру, в июне 2011 года во время акции протеста в Оше митингующие сторонники тогдашних депутатов парламента Камчыбека Ташиева и Жылдызкан Джолдошовой избили оператора и корреспондента НТС после того, как они, предположительно, засняли передачу денег протестующим.

Правило без исключения

За неполные 30 лет независимости Кыргызстан пережил три переворота. И каждая новая власть обещала защищать свободу слова, поддерживать независимые СМИ, не банкротить издания и интернет-ресурсы в судах, затыкая тем самым неугодным журналистам рот.

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Но история демонстрирует другие примеры. Во времена правления первого президента Аскара Акаева, свергнутого во время мартовских событий 2005 года, под пресс угодили оппозиционные СМИ.

В 1994-м судебным решением закрывается парламентская газета «Свободные горы». Официальная причина – недостаток финансирования, неофициальная – откровенное давление «Белого дома». Главного редактора Людмилу Жолмухамедову вынудили прекратить выпуск издания.

В 1995 году в отношении оппозиционной газеты Respublica и ее главного редактора Замиры Сыдыковой возбудили уголовное дело, пытаясь разорить одно из первых независимых СМИ Кыргызстана. В итоге Замира Сыдыкова получила условный срок. Газета возобновила работу лишь через пару десятков лет.

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В 1999-м газета «Вечерний Бишкек» назвала стремление президента Аскара Акаева баллотироваться на третий срок антиконституционным. Недовольство властей изданием вылилось в захват ее активов. Контрольный пакет оказался в руках семьи первого президента Аскара Акаева. В 2000 году часть коллектива ушла из «Вечерки», основав газету «Моя столица — новости».

Окончательно угробили издание в 2014-м. В бытность президентства Алмазбека Атамбаева. Судья Первомайского районного суда Бишкека Эмиль Аксамаев за полчаса принимает решение о передаче контрольного пакета ОсОО «Рубикон» (финансовый центр ЗАО «Издательский дом «Вечерний Бишкек». — Прим. 24.kg) бывшим соучредителям ОсОО Александру и Галине Рябушкиным. Это решение руководство ЗАО расценило как рейдерский захват. Часть коллектива покинула издание. В 2017-м Генеральная прокуратура подала пять исков о защите чести и достоинства Алмазбека Атамбаева к порталу Zanoza.kg, учредителю ОФ «ПроМедиа» Нарыну Айыпу (автору оспариваемых в суде статей, опубликованных Zanoza. – Прим. 24.kg), юристам «Ата Мекена» Канатбеку Азизу и Таалайгуль Токтакуновой и главе правозащитной клиники «Адилет» Чолпон Джакуповой. Все иски суды удовлетворили. Тогда же ГП подает два иска к «Азаттыку». Они касаются защиты чести и достоинства Алмазбека Атамбаева.

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Каждый иск на 10 миллионов сомов. Позже заявления были отозваны вместе с материальными претензиями. Медиаресурсу Zanoza и учредителю Нарыну Айыпу повезло меньше. Они проиграли процессы во всех инстанциях и оказались должны Алмазбеку Атамбаеву 27 миллионов сомов. «Простил» обидчиков Атамбаев лишь спустя год. Но Zanoza уже прекратила свое существование к тому времени, трансформировавшись в «Кактус Медиа».

К слову, «Азаттык» тоже пытались запретить. Депутатам второго созыва не понравилось, как ресурс подает митинг в Аксы, когда от милицейских пуль погибли шесть мирных демонстрантов. Нардепы тогда посчитали, что материалы «Свободы» наносят непоправимый ущерб имиджу «островка демократии».

Доставалось журналистам и при Курманбеке Бакиеве. Он был изгнан, напомним, в апреле 2010 года. В 2009-м четвертый созыв принимает Закон «О телевидении и радиовещании». Основное требование – 50 процентов вещания на госязыке и предлагаемый телезрителям контент должен быть собственного производства. Отслеживать, как каналы исполняют предписания, должно было Министерство культуры. Медиаэксперты назвали тогда этот документ прямым ударом по независимым ТРК и призвали нардепов не принимать его в том виде, в каком он предлагался. Они указывали, что контроль госоргана приведет к цензуре и дозированию информации. Однако инициатива прошла.

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При Сооронбае Жээнбекове с драконовским законом о манипулировании информацией выступила нардеп Гульшат Асылбаева. Эксперты, юристы, правозащитники разнесли резонансный документ в пух и прах и потребовали от инициатора отозвать его, обвинив попутно в плагиате. Но депутаты большинством голосов в трех чтениях поддержали его. Точку поставил Сооронбай Жээнбеков, вернув с возражениями проект в парламент на доработку.

Кстати, экс-президент в суд на СМИ тоже подавал. В частности, на 24.kg и журналиста Кабая Карабекова. Но потом иск отозвал.

Как сложатся у «революционеров» отношения со СМИ и будут ли новые власти придерживаться принципов свободы слова или по старой традиции примутся «кошмарить» журналистов – вопрос открытый. Пока никаких ответных действий на угрозы в адрес средств массовой информации от и. о. президента не отмечено.

Постскриптум. По итогам 2019 года Кыргызстан занял 83-е место в мировом рейтинге свободы прессы международной организации «Репортеры без границ».

«Улучшается, но может стать еще лучше» — такую оценку дала неправительственная организация Кыргызстану, отметив, что в стране имеется исключительный плюрализм кыргызских СМИ среди стран Центральной Азии. Однако если политики, ставшие после 5 октября у руля, продолжат играть в молчанку и делать вид, что не слышат ни прямых угроз СМИ, ни националистических выпадов в адрес русскоговорящих журналистов, то Кыргызстан рискует утратить свои позиции.