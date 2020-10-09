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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Садыр Жапаров просит сторонников защитить СМИ и не допустить провокаций

Экс-депутат парламента Садыр Жапаров подтвердил, что идет информация о том, что готовятся нападения на СМИ.   

Он обратился к дружинникам, правоохранительным органам с просьбой организовать обеспечение безопасности информационных агентств. «Я прошу прибывших из регионов сторонников организоваться и помочь в охране всех представителей СМИ. Мы должны все вместе препятствовать провокациям и сохранить мир в стране», — сказал Садыр Жапаров.

Уточняется, что информация о готовящихся провокациях в отношении журналистов и отдельных изданий поступает из разных источников.

Тем временем Движение «Биздин Бишкек» отправляет по адресам СМИ дружинников. Добровольцы просят граждан оказать поддержку. Речь идет о следующих СМИ: 

  • «Азаттык»;
  •  24.kg;
  • «Кактус Медиа»;
  • «Спутник».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168514/
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