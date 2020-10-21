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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Вторая волна COVID-19. В Кара-Балте вновь открывают дневной стационар

В Кара-Балте принято решение открыть дневной стационар. Об этом сообщили в мэрии города.

Отмечается, что стационар откроется на 20 койко-мест. Он будет расположен в административном здании спорткомплекса «Манас». На сегодня там уже установлено несколько кроватей.

Кроме того, в городе возобновляются рейды для проверки общественного транспорта и такси на предмет соблюдения санитарных требований. Продолжается дезинфекция улиц. Медики организовали мобильную бригаду для выявления бессимптомных носителей коронавируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170133/
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