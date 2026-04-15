15:37
USD 87.45
EUR 103.04
RUB 1.15
Общество

На саженцы для парка «Беш-Таш» выделили 910 тысяч сомов

Государственный национальный природный парк «Беш-Таш» проводит повторный тендер на приобретение саженцев для заповедника. Об этом сообщил портал госзакупок.

По его данным, на покупку предусмотрели 910 тысяч сомов. В том числе 200 тысяч предусмотрено на саженцы голубой ели, 250 тысяч — на саженцы березы, 100 тысяч — на тянь-шаньскую ель, 300 тысяч — на колоновидную тую, 60 тысяч — на можжевельник.

Растения должны быть свежими и жизнеспособными.

Поставить их должны в течение трех календарных дней после заключения контракта.

Предложения поставщиков принимаются до 23 апреля.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/370351/
просмотров: 236
Версия для печати
15 апреля, среда
15:34
Садыр Жапаров пообещал Ноокатскому району дороги, больницы и воду Садыр Жапаров пообещал Ноокатскому району дороги, больн...
15:25
Больше чем оператор. Всего 330 за БЕЗЛИМИТ от О! + 200 ГБ и 200 сомов в подарок
15:24
В Ноокатском районе водители проигнорировали кортеж президента
15:22
Самые работоспособные. В Бишкеке помогают мигрантам, вернувшимся из-за рубежа
15:13
Племенное животноводство: кредит под 3 процента в «Элдик Банке»