На саженцы для парка «Беш-Таш» выделили 910 тысяч сомов

Государственный национальный природный парк «Беш-Таш» проводит повторный тендер на приобретение саженцев для заповедника. Об этом сообщил портал госзакупок.

По его данным, на покупку предусмотрели 910 тысяч сомов. В том числе 200 тысяч предусмотрено на саженцы голубой ели, 250 тысяч — на саженцы березы, 100 тысяч — на тянь-шаньскую ель, 300 тысяч — на колоновидную тую, 60 тысяч — на можжевельник.

Растения должны быть свежими и жизнеспособными.

Поставить их должны в течение трех календарных дней после заключения контракта.

Предложения поставщиков принимаются до 23 апреля.