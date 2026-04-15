Участок дороги по улице Калинина в Бишкеке открыт для проезда

После завершения реконструкции моста по улице Калинина на участке между проспектом Жибек Жолу и улицей Береговая, данный отрезок дороги официально открыт для движения автотранспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД МВД КР.

По ее данным, проведенные работы позволили улучшить дорожную инфраструктуру и обеспечить более безопасные и комфортные условия для всех участников дорожного движения.

ГУОБДД МВД Кыргызской Республики призывает водителей строго соблюдать Правила дорожного движения, быть предельно внимательными на обновленном участке дороги и учитывать возможное увеличение транспортного потока.