В Кыргызстане земли у воды будут выдавать по новым правилам

Кабинет министров вынес на общественное обсуждение проект постановления по реализации Водного кодекса Кыргызстана.

Документом предлагается утвердить новый порядок предоставления в пользование земель водного и ирригационного фондов.

Также вносятся изменения в действующие постановления. В частности, уточняется, что вопросы предоставления земель водного и ирригационного фондов будут регулироваться отдельным водным законодательством, а не общими нормами по госимуществу и земельным участкам.

Кроме того, предлагается пересмотреть ранее заключенные договоры. После вступления документа в силу их потребуется перезаключить в соответствии с новыми требованиями.

Министерствам и местным органам власти поручат привести свои решения в соответствие с постановлением и обеспечить его реализацию.

Ожидается, что документ вступит в силу через семь дней после официального опубликования.