В Кыргызстане земли у воды будут выдавать по новым правилам

Кабинет министров вынес на общественное обсуждение проект постановления по реализации Водного кодекса Кыргызстана.
Документом предлагается утвердить новый порядок предоставления в пользование земель водного и ирригационного фондов.
Также вносятся изменения в действующие постановления. В частности, уточняется, что вопросы предоставления земель водного и ирригационного фондов будут регулироваться отдельным водным законодательством, а не общими нормами по госимуществу и земельным участкам.
Кроме того, предлагается пересмотреть ранее заключенные договоры. После вступления документа в силу их потребуется перезаключить в соответствии с новыми требованиями.
Министерствам и местным органам власти поручат привести свои решения в соответствие с постановлением и обеспечить его реализацию.
Ожидается, что документ вступит в силу через семь дней после официального опубликования.