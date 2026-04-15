Власть

Садыр Жапаров ознакомился с развитием Ноокатского района

Садыр Жапаров в ходе рабочей поездки в Ошскую область ознакомился с планами социально-экономического развития Ноокатского района. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Ранее в рамках поездки глава государства побывал и в других районах области, где проинспектировал ряд объектов и ход реализуемых проектов.

Как сообщил аким Ноокатского района Данияр Шейшеканов, в 2025 году здесь построены 11 социальных объектов, отремонтированы и проложены 128,5 километра дорог, а пять сел и один город обеспечены чистой питьевой водой.

В 2026 году планируется строительство еще 19 объектов — школ, детских садов, спортзалов и фельдшерско-акушерских пунктов.

Кроме того, в районе введена в эксплуатацию малая ГЭС «Курак-Тектир-2» мощностью 600 киловатт. Продолжается строительство гидроэлектростанций «Ноокат-1» и «Ноокат-2» мощностью по 7,93 мегаватт каждая.

Также в планах — запуск 12 крупных предприятий, включая кирпичный и асфальтобетонный заводы, швейный цех и современный склад для хранения овощей и фруктов.
