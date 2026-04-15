Власть

Жительница Узгена просит у президента не две тонны золота, а две скорые

Жительница села Куршаб Узгенского района Бааркан Калыкова в ходе встречи с населением обратилась к Садыру Жапарову с просьбой, которая вызвала смех у президента и всех собравшихся.

«В Куршабе есть две машины скорой помощи: одна сломана и подлежит списанию, вторую во время ковида купил народ, но и она работает на честном слове. Я не прошу у вас две тонны золота, дайте нам всего две машины скорой помощи», — заявила она.

Фраза про «две тонны золота» стала отсылкой к недавнему случаю в Оше, когда предприниматель Айдар Бакыев попросил у президента выделить городу 2-3 тонны золота для поддержки бюджета. Тот случай сделал бизнесмена знаменитым, а само выражение превратилось в местный мем.

Бааркан Калыкова также рассказала о плачевном состоянии местного центра общеврачебной практики. По ее словам, здание было построено 70 лет назад и не имеет условий для работы, при этом центр обслуживает 62 тысячи жителей пяти сельских управ.

Садыр Жапаров оценил юмор сельчанки и сразу дал поручение выделить Куршабу две новые машины скорой помощи из тех, что поступают в страну в рамках линии ШОС. Также глава государства пообещал рассмотреть вопрос строительства нового здания для медицинского центра.
Материалы по теме
Садыр Жапаров поручил ГКНБ проверить жалобу на экс-генпрокурора
Садыр Жапаров встретился с жителями Кара-Кульджинского района. О чем говорили
Президент ознакомился с экономическим развитием Кара-Кульджинского района
Практики продажи госдолжностей в Кыргызстане больше не будет — Садыр Жапаров
В 2026 году бюджет Ошской области составляет 9,6 миллиарда сомов
Президент Кыргызстана ознакомился с планами развития Араванского района
Когда будет чистая вода? Садыр Жапаров выслушал жителей Аравана
Садыр Жапаров открыл новую школу в Араванском районе Ошской области
Слезы матерей на встрече с президентом КР: о чем просили женщины в Оше
Две тонны золота и «наследство» мэров: какие вопросы рассмешили главу КР в Оше
Кыргызстан просит Великобританию увеличить квоты для сезонных рабочих Кыргызстан просит Великобританию увеличить квоты для сезонных рабочих
Садыр Жапаров: Практику строительства по&nbsp;1&nbsp;километру дороги прекратили Садыр Жапаров: Практику строительства по 1 километру дороги прекратили
Виновные в&nbsp;&laquo;кустуризации&raquo;, проводимой ранее ГКНБ, понесут наказание&nbsp;&mdash; президент Виновные в «кустуризации», проводимой ранее ГКНБ, понесут наказание — президент
Депутаты ЖК&nbsp;одобрили выделение почти 1&nbsp;миллиарда сомов. На&nbsp;что пойдут средства Депутаты ЖК одобрили выделение почти 1 миллиарда сомов. На что пойдут средства
В Бишкеке дерево упало на машины во время ветра В Бишкеке дерево упало на машины во время ветра
15:41
Судебные эксперты КР усиливают сотрудничество с вузами из-за дефицита кадров
15:34
Садыр Жапаров пообещал Ноокатскому району дороги, больницы и воду
15:25
Больше чем оператор. Всего 330 за БЕЗЛИМИТ от О! + 200 ГБ и 200 сомов в подарок
15:24
В Ноокатском районе водители проигнорировали кортеж президента