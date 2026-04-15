Жительница Узгена просит у президента не две тонны золота, а две скорые

Жительница села Куршаб Узгенского района Бааркан Калыкова в ходе встречи с населением обратилась к Садыру Жапарову с просьбой, которая вызвала смех у президента и всех собравшихся.

«В Куршабе есть две машины скорой помощи: одна сломана и подлежит списанию, вторую во время ковида купил народ, но и она работает на честном слове. Я не прошу у вас две тонны золота, дайте нам всего две машины скорой помощи», — заявила она.

Фраза про «две тонны золота» стала отсылкой к недавнему случаю в Оше, когда предприниматель Айдар Бакыев попросил у президента выделить городу 2-3 тонны золота для поддержки бюджета. Тот случай сделал бизнесмена знаменитым, а само выражение превратилось в местный мем.

Бааркан Калыкова также рассказала о плачевном состоянии местного центра общеврачебной практики. По ее словам, здание было построено 70 лет назад и не имеет условий для работы, при этом центр обслуживает 62 тысячи жителей пяти сельских управ.

Садыр Жапаров оценил юмор сельчанки и сразу дал поручение выделить Куршабу две новые машины скорой помощи из тех, что поступают в страну в рамках линии ШОС. Также глава государства пообещал рассмотреть вопрос строительства нового здания для медицинского центра.