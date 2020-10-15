Нехватка инсулина. Каждый год на волоске от катастрофы

Больные сахарным диабетом вынуждены принимать инсулин пожизненно. В случае отсутствия препарата их ждет неминуемая смерть. По данным Диабетической и эндокринологической ассоциации Кыргызстана, ситуация сегодня катастрофическая: инсулин в стране заканчивается.

На грани

По закону для пациентов с диабетом гарантировано бесплатное обеспечение инсулинами, средствами введения и самоконтроля, а также таблетированными препаратами.

Подобная ситуация, по словам специалистов, складывается ежегодно. Но если раньше была хоть какая-то подушка безопасности, то в 2020 году из-за вспышки COVID-19 ситуация еще более усугубилась. Приоритеты при распределении финансов меняются. И неизвестно, как поведут себя в сложившихся общественно-политических условиях чиновники. Расходы на здравоохранение сокращают , препараты дорожают, а количество больных растет.

«Но из-за нехватки средств таблетки не покупаем уже четыре года. Если поступает гуманитарка, то, конечно, раздаем. Инсулины в картриджах и шприц-ручки для слепых и слабовидящих не приобретаем два года. Чтобы они вообще не остались без инсулина, закупали во флаконах, которые дешевле. При этом нельзя сказать, что государство вообще ничего не делает. Оно старается по мере возможности, учитывая дырявый бюджет», — рассказали 24.kg в Эндокринологическом центре при Минздраве.

Сэкономить на больных

Но аналоги намного дороже тех инсулинов, что закупают для взрослых.

По словам главврача Эндокринологического центра Назгуль Омуракуновой, уже около 20 лет дети в Кыргызстане получают аналоги инсулина. При их употреблении обеспечивается более стабильное состояние организма, позже и реже развиваются осложнения. Удобнее жить.

«Есть люди, принимающие решения, которые считают это роскошью. Мы с этим не согласны. Если в 1990-е годы находили деньги на эти цели, то сейчас тем более можно найти», — уверена Назгуль Омуракунова.

До 2015 года аналоги инсулина выдавали всем пациентам с I типом диабета. В 2015-м вышел приказ Минздрава, согласно которому в приоритет поставили детей. Но как только они достигают совершеннолетия, их переводят на генно-инженерный инсулин. «Он тоже неплохой, оригинальный, но имеет немного другое действие на организм, — поясняют врачи. — Часть пациентов переходят безболезненно, а часть вынуждена приобретать аналоги инсулина за свой счет».

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Разумеется, не все могут себе это позволить. В месяц только на инсулин в среднем необходимо 3,5-6 тысяч сомов, а еще нужны тест-полоски для измерения уровня сахара, шприцы, нормальное питание. И в целом как-то жить.

Салкын Абдылдаева трудится на двух работах, чтобы обеспечить сына аналогами инсулина. «Он болеет диабетом с 4-х лет. Маленьким деткам выдают хорошие препараты. А по достижении 18 лет их переводят во взрослую группу на другие инсулины. Так гласит нелепый закон. Но я хочу, чтобы мой ребенок получал качественные инсулины, с ними удобнее жить. Поэтому одна моя зарплата полностью уходит на покупку лекарств и тест-полосок. Еще часть препаратов получаем в Эндокринологическом центре. Спасибо врачам за это», — рассказала она 24.kg.

В аптеках, по словам пациентов, предложений инсулина мало. Многие самостоятельно привозят препараты из Казахстана, Турции, России.

По данным Диабетической эндокринологической ассоциации, на 2020 год предварительная заявка на закупку инсулинов составляла 250 миллионов сомов, а выделили всего 108 миллионов. Это составляет лишь 40 процентов потребности.

В связи с ростом курса валют цена на инсулины выросла на 30 процентов, из-за чего их было закуплено меньше ожидаемого количества.

Запасов осталось на три месяца. После того как ассоциация забила в колокола, гуманитарную помощь оказали ВОЗ и ЮНИСЕФ.

Чиновники Минздрава заверили, что держат ситуацию под контролем, создали тендерную комиссию и уже объявили тендер. Но пациенты опасаются, успеют ли провести закупки и осуществить поставки вовремя.

«Без инсулина мы просто умрем, и коронавирус не потребуется. Во всем мире диабетики на дотации государства. Наших мизерных пенсий не хватит на лекарства», — негодует инвалид II группы Рахатбек Байшериев.

Проверьте сахар!

Число зарегистрированных больных с сахарным диабетом в Кыргызстане, как и во всем мире, неуклонно растет. В республике на 1 января 2020 года их число составило почти 63 тысячи человек.

Из них с сахарным диабетом первого типа — 2 тысячи 500 человек, а лиц, получающих инсулин, — больше 25 тысяч. Только за 2019 год кыргызстанцев с впервые выявленным сахарным диабетом зарегистрировано 7 тысяч человек. А сколько еще не выявлено?

По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, в Кыргызстане 220 тысяч таких пациентов. То есть каждый третий не знает о своем недуге.

Во время пандемии коронавируса больные сахарным диабетом наиболее подвержены риску заражения. Многим диагноз ставят только при поступлении в больницу.

Почему растет заболеваемость? Причин специалисты называют много: неправильный образ жизни, нездоровое питание, ожирение, отсутствие физических нагрузок, стресс. Узнали себя? Значит — время менять привычки. Врачи также советуют регулярно проверять уровень сахара. После 40 лет это следует делать один раз в год обязательно, при ожирении — начинать еще раньше.