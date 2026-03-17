Общество

Как предотвратить диабет второго типа, рассказали медики

До 80 процентов случаев диабета второго типа можно предотвратить. Об этом сообщает Республиканский центр укрепления здоровья и массовой коммуникации.

 

Сахарный диабет — это хроническое заболевание, при котором повышается уровень сахара в крови. Он поражает сосуды, сердце, глаза, почки и нервы. 

Как предотвратить заболевание?

  • Питаться сбалансировано — больше овощей, цельнозерновых продуктов, меньше сахара и жирной пищи.
  • Двигаться ежедневно — хотя бы 30 минут ходьбы, танцев или зарядки.
  • Следить за весом — даже снижение массы тела на 5-10 процентов снижает риск диабета.
  • Пить достаточно воды, избегать сладких напитков.
  • Проверять уровень сахара в крови — особенно после 40 лет или при наличии лишнего веса.

В норме уровень сахара в крови натощак составляет до 5,6 ммоль на литр.

Медики также призвали ежегодно проходить медицинское обследование.
Материалы по теме
Заболеваемость сахарным диабетом в Кыргызстане растет
В Кыргызстане более 84 тысяч человек страдают сахарным диабетом
Samsung разрабатывает мониторинг уровня глюкозы в крови без укола
Антисахарную кампанию в Кыргызстане намерен инициировать Дастан Бекешев
ИИ-технология поможет спрогнозировать диабет II типа за 13 лет до его развития
Более 84 тысяч пациентов с сахарным диабетом зарегистрировано в Кыргызстане
Каждый может сдать анализы на сахарный диабет бесплатно. Почему это надо сделать
В Кыргызстане стартовал месячник осведомленности населения о диабете
В Эндокринологическом центре открыт кабинет по лечению диабетической ретинопатии
Компания Huawei выпустила «умные» часы с функцией проверки сахара в крови
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Отбывающая срок в&nbsp;колонии Ирина Карамушкина просит Садыра Жапарова помиловать&nbsp;ее Отбывающая срок в колонии Ирина Карамушкина просит Садыра Жапарова помиловать ее
Программа &laquo;Схемы&raquo; ГНС выявила, как за&nbsp;пять лет разорили &laquo;Кыргызнефтегаз&raquo; Программа «Схемы» ГНС выявила, как за пять лет разорили «Кыргызнефтегаз»
Учителя недовольны коэффициентами в&nbsp;зарплате. Главу кабмина просят разобраться Учителя недовольны коэффициентами в зарплате. Главу кабмина просят разобраться
Бизнес
Для себя любимой: как женщинам начать копить без стресса Для себя любимой: как женщинам начать копить без стресса
Forbes KZ: Проект &laquo;Центральная Азия без сирот&raquo; объединил бизнесменов Кыргызстана Forbes KZ: Проект «Центральная Азия без сирот» объединил бизнесменов Кыргызстана
О! предоставляет бесплатный доступ к&nbsp;ChatGPT c&nbsp;2023 года для всех абонентов О! предоставляет бесплатный доступ к ChatGPT c 2023 года для всех абонентов
Доступны государственные льготные кредиты на&nbsp;экологичное отопление Доступны государственные льготные кредиты на экологичное отопление
