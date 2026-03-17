Как предотвратить диабет второго типа, рассказали медики

До 80 процентов случаев диабета второго типа можно предотвратить. Об этом сообщает Республиканский центр укрепления здоровья и массовой коммуникации.

Сахарный диабет — это хроническое заболевание, при котором повышается уровень сахара в крови. Он поражает сосуды, сердце, глаза, почки и нервы.

Как предотвратить заболевание?

Питаться сбалансировано — больше овощей, цельнозерновых продуктов, меньше сахара и жирной пищи.

Двигаться ежедневно — хотя бы 30 минут ходьбы, танцев или зарядки.

Следить за весом — даже снижение массы тела на 5-10 процентов снижает риск диабета.

Пить достаточно воды, избегать сладких напитков.

Проверять уровень сахара в крови — особенно после 40 лет или при наличии лишнего веса.

В норме уровень сахара в крови натощак составляет до 5,6 ммоль на литр.

Медики также призвали ежегодно проходить медицинское обследование.