В Кыргызстане более 84 тысяч человек страдают сахарным диабетом

В Кыргызстане официально зарегистрировано свыше 84 тысяч пациентов с сахарным диабетом, и это в десять раз меньше прогнозируемого количества. Об этом сообщает Минздрав.

По данным ведомства, значительная часть пациентов не получает должного лечения или даже не знает о своем диагнозе.

У многих развиваются тяжелые осложнения, такие как диабетическая ретинопатия, поражения почек, требующие гемодиализа, и сосудистые поражения нижних конечностей, приводящие к ампутациям. Расходы государства на лечение осложнений диабета только по гемодиализу достигают более 2 миллиардов сомов в год.

«Как показала мировая практика, несмотря на опасения, связанные с необходимостью поднятия цен на сахаросодержащие напитки и ожидаемым падением спроса, причин для волнения нет. Когда люди покупают меньше сладкой газировки, они выбирают воду, соки, морсы — менее вредные напитки», — отметили в Минздраве.

Ранее проблему диабета поднимал заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов. «Диабет — это бич, и он молодеет. Мы тратим миллиарды сомов на лечение и преждевременную инвалидизацию», — сказал он, подчеркнув, что сахаросодержащие напитки в Кыргызстане должны стоить дороже.