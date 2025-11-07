17:00
USD 87.45
EUR 100.76
RUB 1.08
Общество

В Кыргызстане более 84 тысяч человек страдают сахарным диабетом

В Кыргызстане официально зарегистрировано свыше 84 тысяч пациентов с сахарным диабетом, и это в десять раз меньше прогнозируемого количества. Об этом сообщает Минздрав.

По данным ведомства, значительная часть пациентов не получает должного лечения или даже не знает о своем диагнозе.

У многих развиваются тяжелые осложнения, такие как диабетическая ретинопатия, поражения почек, требующие гемодиализа, и сосудистые поражения нижних конечностей, приводящие к ампутациям. Расходы государства на лечение осложнений диабета только по гемодиализу достигают более 2 миллиардов сомов в год.

Читайте по теме
Многие кыргызстанцы не знают, что у них сахарный диабет. Как выявить болезнь

«Как показала мировая практика, несмотря на опасения, связанные с необходимостью поднятия цен на сахаросодержащие напитки и ожидаемым падением спроса, причин для волнения нет. Когда люди покупают меньше сладкой газировки, они выбирают воду, соки, морсы — менее вредные напитки», — отметили в Минздраве.

Ранее проблему диабета поднимал заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов. «Диабет — это бич, и он молодеет. Мы тратим миллиарды сомов на лечение и преждевременную инвалидизацию», — сказал он, подчеркнув, что сахаросодержащие напитки в Кыргызстане должны стоить дороже.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/350096/
просмотров: 65
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан стал полностью обеспечивать себя сахаром и яйцами
Объем производства сахара в Кыргызстане превысил 1 миллиард 803 миллиона сомов
Дастан Бекешев просит граждан сократить употребление сахара
Samsung разрабатывает мониторинг уровня глюкозы в крови без укола
Норму потребления сахара в школах и детсадах Кыргызстана сократили
Антисахарную кампанию в Кыргызстане намерен инициировать Дастан Бекешев
Введение временного запрета на ввоз сахара инициирует Минсельхоз
ИИ-технология поможет спрогнозировать диабет II типа за 13 лет до его развития
Более 84 тысяч пациентов с сахарным диабетом зарегистрировано в Кыргызстане
Мировые цены на сахар на 21,7 процента ниже, чем в 2023 году
Популярные новости
Началось строительство города Асмана&nbsp;&mdash; крупнейшего урбанистического проекта в&nbsp;КР Началось строительство города Асмана — крупнейшего урбанистического проекта в КР
Света меньше&nbsp;&mdash; тариф больше: кыргызстанцам предложили безлимит Света меньше — тариф больше: кыргызстанцам предложили безлимит
В&nbsp;Кыргызстане изменили правила допуска иностранных автомобилей к&nbsp;эксплуатации В Кыргызстане изменили правила допуска иностранных автомобилей к эксплуатации
Новый биометрический общегражданский паспорт вводят в&nbsp;обращение в&nbsp;Кыргызстане Новый биометрический общегражданский паспорт вводят в обращение в Кыргызстане
Бизнес
BAKAI совместно с&nbsp;мэрией Бишкека запустил оплату парковки по&nbsp;QR-коду BAKAI совместно с мэрией Бишкека запустил оплату парковки по QR-коду
О! удвоил гигабайты и&nbsp;минуты&nbsp;&mdash; тарифы &laquo;Переходи на&nbsp;О! Комбо&raquo; стали еще выгоднее О! удвоил гигабайты и минуты — тарифы «Переходи на О! Комбо» стали еще выгоднее
Unlock the Touch of&nbsp;All-in-One. Второе путешествие во&nbsp;Вьетнам с&nbsp;RCA Living Unlock the Touch of All-in-One. Второе путешествие во Вьетнам с RCA Living
Бизнес без границ: смарт POS-терминал 3-в-1 от&nbsp;MegaPay Бизнес без границ: смарт POS-терминал 3-в-1 от MegaPay
7 ноября, пятница
16:59
Бэкстейдж из Вашингтона: как прошел саммит С5+1 с участием Садыра Жапарова Бэкстейдж из Вашингтона: как прошел саммит С5+1 с участ...
16:53
В Кыргызстане более 84 тысяч человек страдают сахарным диабетом
16:33
В школьной мечети Индонезии прогремел взрыв: десятки пострадавших
16:31
Иран на пороге водной катастрофы: власти не исключают эвакуацию Тегерана
16:29
Попрошайничество на дорогах: проект закона предлагает арест до пяти суток