Каждый может сдать анализы на сахарный диабет бесплатно. Почему это надо сделать

В ФОМС напоминают, что каждый житель Кыргызстана может сдать анализы на сахарный диабет.

«За последние 10 лет число пациентов с сахарным диабетом увеличилось в два раза. Так, в 2023 году в Кыргызстане зарегистрировано 84 тысячи случаев сахарного диабета второго типа, что подчеркивает важность раннего выявления и профилактики этого заболевания», — отмечают в фонде.

С профилактической целью можно бесплатно (независимо от наличия медицинской страховки (ОМС) сдать анализы крови и мочи на сахар в Центрах семейной медицины (ЦСМ), так как исследование входит в базовый пакет медицинских услуг.

Почему это важно? Сахарный диабет второго типа (приобретенный) часто протекает бессимптомно на ранних стадиях. Регулярные анализы помогают вовремя обнаружить отклонения и предотвратить развитие осложнений.

Как пройти обследование? Припишитесь с ID-картой к семейному врачу в центр семейной медицины (ЦСМ) по месту жительства.

Пройдите бесплатный осмотр и консультацию у семейного врача.

Получите направление на анализы крови и мочи на сахар.

Сдайте анализы в лаборатории при ЦСМ.

Что дает профилактика сахарного диабета? Чем раньше выявлен диабет или предрасположенность к нему, тем эффективнее лечение.

Своевременная диагностика помогает избежать серьезных осложнений, таких как поражение сосудов, почек, сердца и др.

Анализы проводятся бесплатно в рамках Программы государственных гарантий.

Фонд ОМС рекомендует не игнорировать профилактические обследования, они могут стать первым шагом к сохранению вашего здоровья. С вопросами можно обращаться на круглосуточную горячую линию ФОМС по номеру 113 — звонки бесплатные.