Заболеваемость сахарным диабетом в Кыргызстане растет

В Кыргызстане зарегистрировано 90 тысяч пациентов с сахарным диабетом, 19 тысяч из них — в Бишкеке. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила эндокринолог центра семейной медицины № 6 Бермет Карымшакова.

По ее словам, выявляют только верхушку айсберга, поэтому в реальности больных в разы больше, чем по официальной статистике.

«Сахарный диабет — распространенное эндокринологическое заболевание. Можно говорить о пандемии, которая распространяется с геометрической прогрессией. Это хроническое заболевание характеризуется повышением уровня глюкозы крови и проявляется такими симптомами, как сухость во рту, жажда, частое мочеиспускание, снижение/увеличение веса, падение остроты зрения, покалывание, жжение или чувство мурашек по коже в области нижних и верхних конечностей. У людей более взрослых может возникать зуд кожи», — сказала Бермет Карымшакова.

Она отметила, что более 90 процентов пациентов имеют сахарный диабет II типа. При нем симптомы могут быть не так ярко выражены, чаще всего скрыты или могут вовсе отсутствовать. Это является поводом для определения уровня глюкозы крови.

Отметим, что 14 ноября отмечается Всемирный день борьбы с сахарным диабетом.

В Бишкеке в торговом центре «Азия Молл» в этот день с 10.00 до 15.00 пройдет диагностическая акция. Желающие смогут измерить уровень глюкозы крови, артериального давления, а также получить консультации эндокринолога, кардиолога, гастроэнтеролога и геронтолога.