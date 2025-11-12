12:08
USD 87.45
EUR 101.04
RUB 1.08
Общество

Заболеваемость сахарным диабетом в Кыргызстане растет

В Кыргызстане зарегистрировано 90 тысяч пациентов с сахарным диабетом, 19 тысяч из них — в Бишкеке. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила эндокринолог центра семейной медицины № 6 Бермет Карымшакова.

По ее словам, выявляют только верхушку айсберга, поэтому в реальности больных в разы больше, чем по официальной статистике.

«Сахарный диабет — распространенное эндокринологическое заболевание. Можно говорить о пандемии, которая распространяется с геометрической прогрессией. Это хроническое заболевание характеризуется повышением уровня глюкозы крови и проявляется такими симптомами, как сухость во рту, жажда, частое мочеиспускание, снижение/увеличение веса, падение остроты зрения, покалывание, жжение или чувство мурашек по коже в области нижних и верхних конечностей. У людей более взрослых может возникать зуд кожи», — сказала Бермет Карымшакова.

Читайте по теме
Многие кыргызстанцы не знают, что у них сахарный диабет. Как выявить болезнь

Она отметила, что более 90 процентов пациентов имеют сахарный диабет II типа. При нем симптомы могут быть не так ярко выражены, чаще всего скрыты или могут вовсе отсутствовать. Это является поводом для определения уровня глюкозы крови.

Отметим, что 14 ноября отмечается Всемирный день борьбы с сахарным диабетом.

В Бишкеке в торговом центре «Азия Молл» в этот день с 10.00 до 15.00 пройдет диагностическая акция. Желающие смогут измерить уровень глюкозы крови, артериального давления, а также получить консультации эндокринолога, кардиолога, гастроэнтеролога и геронтолога.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/350582/
просмотров: 290
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане более 84 тысяч человек страдают сахарным диабетом
В Кыргызстане снижается алкогольная зависимость, исключение — Баткен
Заболеваемость туберкулезом в КР незначительно снизилась, а смертность выросла
В Кыргызстане отмечен рост заболеваемости ОРВИ
Пережить зиму без болезней: советы терапевта Центра семейной медицины
В Кыргызстане начала работу миссия Всемирной организации здравоохранения
О важных симптомах рака молочной железы напомнили медики
Samsung разрабатывает мониторинг уровня глюкозы в крови без укола
Антисахарную кампанию в Кыргызстане намерен инициировать Дастан Бекешев
ИИ-технология поможет спрогнозировать диабет II типа за 13 лет до его развития
Популярные новости
В&nbsp;2026 году Орозо айт может совпасть с&nbsp;праздником Нооруз В 2026 году Орозо айт может совпасть с праздником Нооруз
В&nbsp;городе&nbsp;Ош пройдет Кубок мира по&nbsp;спортивному туризму на&nbsp;горных дистанциях В городе Ош пройдет Кубок мира по спортивному туризму на горных дистанциях
Абдыкадыр Орозбеков. Батрак, правивший страной 12&nbsp;лет Абдыкадыр Орозбеков. Батрак, правивший страной 12 лет
Ишеналы Арабаев. Молдоке, отдавший жизнь за&nbsp;просвещение Ишеналы Арабаев. Молдоке, отдавший жизнь за просвещение
Бизнес
Акция: тур в&nbsp;Фукуок или iPhone 17&nbsp;Air за&nbsp;международные переводы Visa через BakAi Акция: тур в Фукуок или iPhone 17 Air за международные переводы Visa через BakAi
Royal Central Park Sales Academy&nbsp;&mdash; путь к&nbsp;формированию команды профессионалов Royal Central Park Sales Academy — путь к формированию команды профессионалов
MEGA дарит безлимитный интернет к&nbsp;маркетплейсам MEGA дарит безлимитный интернет к маркетплейсам
&laquo;Элкарт+&raquo;&nbsp;&mdash; с&nbsp;плюсами каждый день «Элкарт+» — с плюсами каждый день
12 ноября, среда
12:00
Таалайбек Ибраев: Энергетика — это не место для споров, а работа 24/7 Таалайбек Ибраев: Энергетика — это не место для споров,...
11:50
Ремонтные работы завершены, отключения света не производятся — БПЭС
11:49
Генпрокуратура инициирует конфискацию имущества без обвинительного приговора
11:44
Глава кабмина Кыргызстана совершит рабочий визит в Казахстан
11:37
В Джалал-Абадской области задержаны члены ОПГ, занимавшиеся вымогательством