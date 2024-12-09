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Общество

Родители детей с сахарным диабетом просят разобраться с закупкой инсулина

Родители детей с сахарным диабетом 1-го типа просят разобраться с поставкой и закупкой инсулина.

По их словам, вместо привычных аналоговых инсулинов (новорапида, левемира, лантуса, апидры) им стали выдавать не до конца изученные биоаналоги-биосимиляры (трурапи, гларгин импакт, аспарт и другие).

«Эти биосимиляры практически не имеют отзывов о составе и реакции на организм ребенка. Их применение может привести к ухудшению состояния наших детей. Сахарный диабет 1-го типа при неправильной или некачественной компенсации имеет серьезные осложнения. Только аналоговые человеческие инсулины давали гарантию на хорошую компенсацию сахаров у детей», — говорится в обращении родителей.

Одна из родительниц в беседе с 24.kg отметила, что многие родители отказываются от биосимиляров, «очень многим приходится самим покупать инсулины».

«Мы ходили в ГП «Кыргызфармация», Минздрав, Эндокринологический центр. Все знают о ситуации. Зачем они закупают биосимиляры? За последние несколько лет некоторые пациенты сменили по два-три и более препарата, родителям ничего не объясняют, наблюдения не ведут, хотя в любой инструкции сказано, что переход с одного инсулина на другой должен происходить под наблюдением лечащего врача», — посетовала она.

Замдиректора ГП «Кыргызфармация» Наргиза Токтасинова заявила 24.kg, что все препараты, закупленные для детей с сахарным диабетом, оригинальные и соответствуют всем требованиям.

По ее словам, в заявке от Эндокринологического центра при МЗ КР включен ряд требований к препаратам инсулина, что ограничивает выбор только двумя европейскими производителями («Ново Нордиск» и «Санофи»).

«Санофи» поставляет 20 процентов препаратов (апидра, гларгин, аспарт), остальные 80 поступает от «Ново нордиск» (микстард, протафан, новомикс, левемир, актрапид), — пояснила Наргиза Токтасинова.

Она отметила, что у российского производителя «Герофарм» закупили два препарата, которые также отвечают всем требованиям.

«На эти две позиции ни «Ново Нордиск», ни «Санофи» не дали предложений, они и не производили их. Не до конца изученные биосимиляры мы не покупаем. Что родители требовали, то мы и закупили», — резюмировала замдиректора Кыргызфармации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/313625/
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