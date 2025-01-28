Samsung разрабатывает мониторинг уровня глюкозы в крови без укола

Samsung разрабатывает неинвазивный мониторинг уровня глюкозы в крови. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на исполнительного директора компании Хона Пака.

Корпорация поставила перед собой цель выпустить гаджет для неинвазивного (во время которого на кожу не оказывается никакого воздействия с помощью игл или различных хирургических инструментов) мониторинга уровня глюкозы и непрерывного измерения артериального давления.

«Если мы сможем непрерывно измерять кровяное давление и уровень глюкозы, мы выйдем на совершенно иной уровень. Мы вкладываем в это значительные инвестиции», — сказал Хон Пак.

Он отметил, что сенсор появится на мировом рынке в течение пяти лет «в той или иной форме». Точные сроки выпуска устройства не раскрываются.

В компании подчеркнули, что разработчики рассматривают разные варианты формы датчика — от миниатюризации до различных технологических платформ.

«Умные» носимые устройства становятся все более полезными благодаря множеству данных, которые они собирают, такие как шаги, пульс и содержание кислорода в крови.

Люди с диабетом давно измеряют уровень глюкозы, и технологии в этой области развивались от тестов с иглами до носимых устройств, которые подключаются к смартфонам. С ростом доступности таких решений интерес к мониторингу глюкозы проявляют даже здоровые люди, желающие контролировать свое питание и здоровье.

Если Samsung успешно выпустит такое устройство, это может значительно увеличить спрос на их Galaxy Watch. В этой области также активно работает Apple, что делает конкуренцию более напряженной.