Эксперты Центра по предупреждению пыток навестили Алмазбека Атамбаева в ИВС

Эксперты Национального центра по предупреждению пыток навестили в ИВС СИЗО ГКНБ бывшего президента Алмазбека Атамбаева, а также экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова. Об этом 24.kg проинформировали в организации.

Сотрудники центра рассказали, что задержанный пожаловался на боли в левой ступне, нога травмирована. Алмазбек Атамбаев также пожаловался, что ему при задержании не позволили взять лекарства. Уточняется, что медикаменты ему уже доставлены.

У Курсана Асанова жалоб на условия содержания нет.

«Мы не смогли посетить Темирлана Султанбекова, поскольку его увезли на следственные действия рано утром и доставили, когда время посещений уже закончилось», — пояснили эксперты.

Отметим, что накануне суд избрал меру пресечения Курсану Асанову, активисту Темирлану Султанбекову, экс-руководителю аппарата президента Фариду Ниязову и бывшему сотруднику Девятой службы ГКНБ Канату Сагымбаеву. Их задержали по факту массовых беспорядков, произошедших 9 октября.