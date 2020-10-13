10:02
USD 79.62
EUR 93.55
RUB 1.02
Общество
Сюжет: Пытки в Кыргызстане

Эксперты Центра по предупреждению пыток навестили Алмазбека Атамбаева в ИВС

Эксперты Национального центра по предупреждению пыток навестили в ИВС СИЗО ГКНБ бывшего президента Алмазбека Атамбаева, а также экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова. Об этом 24.kg проинформировали в организации.

Сотрудники центра рассказали, что задержанный пожаловался на боли в левой ступне, нога травмирована. Алмазбек Атамбаев также пожаловался, что ему при задержании не позволили взять лекарства. Уточняется, что медикаменты ему уже доставлены.

У Курсана Асанова жалоб на условия содержания нет.

«Мы не смогли посетить Темирлана Султанбекова, поскольку его увезли на следственные действия рано утром и доставили, когда время посещений уже закончилось», — пояснили эксперты. 

Отметим, что накануне суд избрал меру пресечения Курсану Асанову, активисту Темирлану Султанбекову, экс-руководителю аппарата президента Фариду Ниязову и бывшему сотруднику Девятой службы ГКНБ Канату Сагымбаеву. Их задержали по факту массовых беспорядков, произошедших 9 октября.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168956/
просмотров: 1373
Версия для печати
Материалы по теме
Кой-Таш после задержания Атамбаева и Ниязова. Что происходит сейчас
Кой-Таш. Что сейчас происходит в родовом селе Атамбаева
На митинге сторонников Атамбаева опытные члены СДПК повздорили с молодежью
Алмазбек Атамбаев не вышел к своим сторонникам. Проблемы со здоровьем
Дело Алмазбека Атамбаева. Бывшему президенту разрешили участвовать в суде
В Джалал-Абаде ГКНБ прекратил дело по факту пыток
Треть жителей города Ош считают, что суды защищают только богатых
Дело Атамбаева. Юрист требует привлечь к ответственности судью Марата Сыдыкова
Узбекский журналист запросил статус беженца в Кыргызстане. Его рассматривают
Освобождение Батукаева. Атамбаев прервал молчание и прислал на волю заявление
Популярные новости
Какого из&nbsp;кандидатов на&nbsp;пост премьер-министра вы&nbsp;поддерживаете? Опрос Какого из кандидатов на пост премьер-министра вы поддерживаете? Опрос
События 9&nbsp;октября в&nbsp;Кыргызстане. Что происходит сейчас События 9 октября в Кыргызстане. Что происходит сейчас
События 10&nbsp;октября в&nbsp;Кыргызстане. Что происходит сейчас События 10 октября в Кыргызстане. Что происходит сейчас
Алмазбек Атамбаев задержан за&nbsp;организацию массовых беспорядков Алмазбек Атамбаев задержан за организацию массовых беспорядков
Бизнес
&laquo;БАКАЙ БАНК&raquo; и&nbsp;кофейня &laquo;Бублик&raquo; передали волонтерам еду и&nbsp;напитки «БАКАЙ БАНК» и кофейня «Бублик» передали волонтерам еду и напитки
ОНС ФУГИ: Мы&nbsp;не&nbsp;допустим захвата ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; ОНС ФУГИ: Мы не допустим захвата ЗАО «Альфа Телеком»
MegaCom компенсирует бесплатной связью сбой сети, произошедший 5&nbsp;октября MegaCom компенсирует бесплатной связью сбой сети, произошедший 5 октября
MegaCom работает в&nbsp;штатном режиме. Безопасность обеспечивают народные дружины MegaCom работает в штатном режиме. Безопасность обеспечивают народные дружины
13 октября, вторник
09:53
В мире зафиксирована первая смерть повторно заболевшей коронавирусом женщины В мире зафиксирована первая смерть повторно заболевшей...
09:41
Из-за политической нестабильности Кыргызстан потерял $104 миллиона
09:37
Комендантский час в Бишкеке: за ночь общественный порядок никто не нарушал
09:36
Балбак Тулобаев: Мы не должны запугивать туристов
09:35
На Иссык-Куле с владельцев пансионатов дружинники собирают деньги