Президент Кыргызстана подписал закон о внесении изменений в Уголовный кодекс, направленный на уточнение и расширение ответственности за пытки. Документ принят Жогорку Кенешем 18 февраля 2026 года.

Согласно изменениям, уточняется формулировка статьи 137 УК КР. Теперь под пытками понимается причинение физического или психического страдания с целью получения признаний, информации, наказания, запугивания или принуждения, а также по мотивам дискриминации.

Ответственность распространяется не только на должностных лиц, но и на лиц, выполняющих официальные функции — даже если они формально не являются представителями власти. Речь о тех, кто осуществляет контроль, надзор, обучение, лечение или иные полномочия в отношении зависимых лиц.

В законе отдельно закреплено понятие таких лиц, включая работников, действующих по трудовым или гражданско-правовым договорам.

Закон вступит в силу через десять дней после официального опубликования.