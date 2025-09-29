Наццентр по предупреждению пыток Кыргызстана прекращает свою деятельность

Национальный центр по предупреждению пыток Кыргызстана прекращает свою деятельность. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Это связано с вступлением в силу с 3 октября 2025 года Закона «Об акыйкатчи (омбудсмене)», согласно которому Закон от 12 июля 2012-го № 104 «О Национальном центре по предупреждению пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания» признан утратившим силу. Функции центра будут переданы омбудсмену.

Сообщается, что сегодня состоялось заключительное заседание координационного совета национального центра. За 13 лет работы специалисты провели более 17 тысяч посещений мест лишения и ограничения свободы, приняли свыше 2 тысяч заявлений о фактах пыток и жестокого обращения, подготовили 12 ежегодных докладов, 26 аналитических материалов и 18 видеоматериалов, а также выдали около 700 рекомендаций, из которых 60 процентов выполнено.

По данным Индекса практики применения пыток, с 2017 по 2022 год уровень пыток в стране снизился в 1,5 раза. В то же время проблема остается актуальной и требует дальнейших усилий.

Координационный совет выражает благодарность государственным органам за готовность к реформам, гражданскому обществу — за активную позицию, а международным партнерам — за поддержку.

Отмечается, что благодаря совместной работе в КР создана система мониторинга мест лишения свободы, которая стала основой механизма защиты прав человека и предупреждения пыток.