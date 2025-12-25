20:47
Общество

На курултае подняли вопрос жестокого обращения в местах лишения свободы

На Народном курултае в Бишкеке делегат Айсалкын Карабаева подняла вопрос соблюдения прав человека в местах лишения свободы и обратилась к президенту с просьбой принять меры.

По ее словам, в исправительных учреждениях имеют место случаи жестокого обращения и пыток. Она заявила, что больным заключенным нередко отказывают в воде и лекарствах, ссылаясь на «внутренние правила», несмотря на их состояние здоровья. При этом, она отметила, осужденные остаются полноправными гражданами Кыргызстана и имеют право на человеческие условия содержания.

Айсалкын Карабаева также обратила внимание на проблемы родственников заключенных.

По ее словам, родители с раннего утра вынуждены часами стоять в очередях, чтобы передать продукты, которые из-за длительного ожидания портятся. Кроме того, она заявила, что в холодное время года у заключенных изымают переданные обогреватели, из-за чего они мерзнут, и расценила это как одну из форм пыток.

В завершение делегат попросила президента обратить внимание на ситуацию в закрытых учреждениях и рассмотреть вопрос применения закона об амнистии.
