Общество

Правозащитница просит ускорить передачу функции Наццентра против пыток акыйкатчы

Бывший председатель координационного совета Национального центра по противодействию пыток, правозащитница Назгуль Турдубекова обратилась к заместителю председателя кабинета министров Эдилю Байсалову с просьбой оказать содействие в ускоренном переходе функций центра к институту акыйкатчи. Об этом она заявила на Национальном диалоге, посвященном противодействию и предотвращению пыток. 

В общей сложности за 13 лет работы Наццентр:

  • совершил за год более 1,5 тысячи визитов в места лишения и ограничения свободы;

  • за 13 лет работы — 17 тысяч посещений;

  • принял свыше 2 тысяч заявлений о фактах пыток и жестокого обращения;

  • подготовил 12 ежегодных докладов, 26 аналитических и 18 видеоматериалов;

  • выдал около 700 рекомендаций, 60 процентов которых выполнено.

На мероприятии также подняли проблему, связанную с посещением мест лишения свободы. Отмечалось, что при визите адвокатов к подозреваемым или обвиняемым у них забирают личные предметы — часы, ручки, блокноты, телефоны. Из-за этого невозможно зафиксировать факт жалобы на пытки и засвидетельствовать нанесенные телесные повреждения.  

Национальный центр по предупреждению пыток прекратил деятельность в октябре 2025-го. Это решение стало следствием вступления в силу Закона «Об акыйкатчи (омбудсмене)», который признал утратившим силу ранее действовавший Закон «О Национальном центре по предупреждению пыток». В результате все функции НЦПП полностью перешли к омбудсмену.

Согласно Индексу практики применения пыток, с 2017 по 2022 год этот уровень в Кыргызстане снизился в полтора раза. Тем не менее проблема актуальна и требует дальнейших системных усилий.
