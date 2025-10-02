Ликвидацию Наццентра по предупреждению пыток обсудили в институте омбудсмена

В институте акыйкатчи обсудили вопросы ликвидации Национального центра по предупреждению пыток и дальнейшей реализации национального превентивного механизма в рамках расширенного мандата омбудсмена.

По данным его пресс-службы, в расширенной встрече приняли участие представители ОБСЕ, УВКПЧ ООН, УВКБ ООН, ПРООН, Европейского союза, Красного Креста и посольств Германии, Швейцарии, Великобритании и Казахстана.

Акыйкатчи (омбудсмен) КР Джамиля Джаманбаева заверила, что несмотря на организационные преобразования, деятельность национального превентивного механизма в Кыргызстане не прекратится.

Читайте по теме Наццентр по предупреждению пыток Кыргызстана прекращает свою деятельность

«Напротив, она будет продолжена в новом качестве — в рамках расширенного мандата института акыйкатчи, с сохранением основных принципов независимости, оперативности и приверженности международным стандартам. Напомню, что Законом «Об организации деятельности акыйкатчи» внесены изменения в Уголовный, Уголовно-процессуальный, Уголовно-исполнительный, Гражданский процессуальный, Административно-процессуальный кодексы и другие законы КР. Теперь у наших сотрудников значительно расширены полномочия, в том числе в части использования аудио- и видеозаписи в закрытых учреждениях», — заметила она.

Джамиля Джаманбаева выразила готовность к предложениям и поддержке по выстраиванию новой системы национального превентивного механизма в Кыргызстане. По ее словам, в соответствии с конституционным законом «Об акыйкатчи (Омбудсмене) КР» кабинет министров в течение шести месяцев должен принять меры по его реализации.

Представители международных организаций и дипломатического корпуса зарубежных стран высказали свои рекомендации и предложения по совершенствованию деятельности института акыйкатчи в этом направлении.

В частности, они призвали сохранить независимость национального превентивного механизма и вести работу в тесном сотрудничестве с гражданским обществом.

В 2024 году институт провел 258 инспекций и мониторингов закрытых учреждений СИН, МВД и ГКНБ КР. По их итогам зафиксировано 139 жалоб от содержащихся под стражей и осужденных, из них 36 касались пыток.

В 2024 году на основании поступивших заявлений вынесено 36 актов реагирования, по результатам которых к ответственности привлечены 22 сотрудника правоохранительных органов.

За восемь месяцев 2025 года поступило 39 жалоб на пытки.