В Кыргызстане расширили круг лиц, которых могут судить за применение пыток

На сегодняшнем заседании Жогорку Кенеша депутаты приняли в третьем чтении поправки в Уголовный кодекс КР.

Ключевое изменение касается борьбы с насилием: теперь уголовная ответственность за пытки будет грозить не только чиновникам (должностным лицам), но и любым другим лицам, выступающим в официальном качестве. В законе также появилось примечание, которое четко определяет, кто именно относится к этой категории.

По данным Генеральной прокуратуры, в 2025 году по пыткам поступило 43 заявления, однако уголовное дело возбудили лишь по одному факту — в Иссык-Кульской области. Остальные обращения отклонили за отсутствием состава преступления.