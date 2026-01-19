14:52
Происшествия

Пациентов били шокерами и держали в кандалах в частной клинике в Бишкеке

Фото ГКНБ. Реабилитационный центр, в котором издевались над пациентами

Сотрудники ГКНБ пресекли деятельность незаконного реабилитационного центра «Путь в жизнь» в Бишкеке. Заведение позиционировало себя как клинику для лечения зависимости, но фактически превратилось в место для издевательств над пациентами, сообщили в пресс-центре госкомитета.

Следствие установило, что центр работал с грубыми нарушениями законодательства. Роль врачей исполняли бывшие зависимые лица без медицинского образования и лицензий. Вместо профессиональной помощи они проводили «псевдопсихиатрические» процедуры.

Для «усмирения» пациентов персонал применял жестокие методы:

  • использовали электрошокеры, дубинки и биты;

  • привязывали людей к кроватям фиксирующими повязками;

  • запирали в темных изоляторах на семь-восемь суток;

  • лишали доступа к туалету, заставляя использовать памперсы.

Кроме того, в центре полностью игнорировали медицинские нормы безопасности. Пациенты с тяжелыми инфекциями (ВИЧ, туберкулез, сифилис, гепатит) находились в общих комнатах с остальными, что создавало прямую угрозу массового заражения.

Месяц «реабилитации» обходился родственникам в 80 тысяч сомов и выше. Семьи не подозревали, каким методам на самом деле подвергались их близкие. В ходе обысков силовики обнаружили вещественные доказательства причастности к этой схеме действующих медицинских работников.

ГКНБ
Фото ГКНБ. Задержанные сотрудники реабилитационного центра
В ИВС ГУВД столицы водворили восемь подозреваемых.

  • ГКНБ просит всех пострадавших от действий указанных лиц обратиться по телефону дежурной службы управления госкомитета по Чуйской области: 0312530301. 
