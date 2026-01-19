Пациентов били шокерами и держали в кандалах в частной клинике в Бишкеке

Сотрудники ГКНБ пресекли деятельность незаконного реабилитационного центра «Путь в жизнь» в Бишкеке. Заведение позиционировало себя как клинику для лечения зависимости, но фактически превратилось в место для издевательств над пациентами, сообщили в пресс-центре госкомитета.

Следствие установило, что центр работал с грубыми нарушениями законодательства. Роль врачей исполняли бывшие зависимые лица без медицинского образования и лицензий. Вместо профессиональной помощи они проводили «псевдопсихиатрические» процедуры.

Для «усмирения» пациентов персонал применял жестокие методы:

использовали электрошокеры, дубинки и биты;

привязывали людей к кроватям фиксирующими повязками;

запирали в темных изоляторах на семь-восемь суток;

лишали доступа к туалету, заставляя использовать памперсы.













Месяц «реабилитации» обходился родственникам в 80 тысяч сомов и выше. Семьи не подозревали, каким методам на самом деле подвергались их близкие. В ходе обысков силовики обнаружили вещественные доказательства причастности к этой схеме действующих медицинских работников.

Фото ГКНБ. Задержанные сотрудники реабилитационного центра

ГКНБ просит всех пострадавших от действий указанных лиц обратиться по телефону дежурной службы управления госкомитета по Чуйской области: 0312530301.

В ИВС ГУВД столицы водворили восемь подозреваемых.