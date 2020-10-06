В ОДКБ выразили уверенность: с возникшими проблемами Кыргызстан справится сам

В ОДКБ выразили уверенность, что с возникшими проблемами Кыргызстан справится самостоятельно. Об этом заявил пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов.

По его словам, в секретариате ОДКБ с обеспокоенностью восприняли происходящее в Кыргызстане.

«Мы внимательно следим за ситуацией и за ее развитием. В ОДКБ от кыргызской стороны не было никаких обращений за помощью», — отметил он.

В свою очередь считаем, что это внутреннее дело страны, и уверены, что с возникшими проблемами Кыргызстан справится самостоятельно. Пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов

Минувшей ночью в городе произошли беспорядки из-за итогов парламентских выборов. Митингующие захватили «Белый дом» и ГКНБ, а также другие государственные учреждения. Большинство глав областей и городов сложили полномочия. Сегодня ЦИК признала их недействительными.