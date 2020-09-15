Уничтожение уникальных петроглифов. Виновных привлекут к ответственности

Все хозяйственные и дорожные работы в местности Кок-Коль Кара-Суйского района, где находятся памятники археологии Кол и Мурдаштын-Башы (петроглифы), приостановлены. Об этом сообщили в Министерстве культуры.

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По его данным, по фактам вандализма, выявленным на территории памятников археологии Кол, Туура-Бел и Мурдаштын-Башы, ведомство приняло все необходимые меры по предотвращению нарушений на территории объектов историко-культурного наследия, находящихся под угрозой разрушения их целостности и исторического ландшафта.

В Минкультуры подчеркнули, что ни одна компания и органы местного самоуправления не обращались за разрешением на проведение хозяйственных и дорожных работ в районе угольного месторождения, открытого между Кара-Суйским и Алайским районами.

В местность отправили археологов для определения нанесенного ущерба и подготовки акта о разрушении объектов историко-культурного наследия, его направят в правоохранительные органы для привлечения к ответственности юридических и физических лиц.

Ранее фотограф из Турции Зафер Динжер сообщил в Сети, что в Алайском районе уничтожают петроглифы ради добычи угля.