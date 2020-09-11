Афиша Бишкека на выходные: вечер поэзии, выставки и мастер-класс

Выставки, ярмарки

15 августа — 15 сентября. Онлайн-выставка «Фронтовые дороги народных депутатов»

Многие из документов представлены на выставке впервые. Экспозиция позволит удаленному посетителю провести познавательную экскурсию среди виртуальных стендов. Подробнее

Выставку можно посетить по ссылке.

23 августа — 20 сентября. Экспериментальная выставка

Вас ожидают работы в стиле графики, в технике литографии, линографии и Resin Art начинающей художницы и ремесленницы Юлии Черкашиной.

Кафе Chicken Star.

5-15 сентября. Выставка Николая Жестовского «Путешествие»

Николай Жестовский пишет картины в жанре стимпанк. Телефон для регистрации 0707189497.

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, 11.00-17.00.

10-30 сентября. Выставка-ярмарка цветов и меда

Представлены как комнатные растения, так и садовые, фигурки для сада, горшки и другие сопутствующие товары. Здесь же проходит и ярмарка меда.

Площадь Победы, 9.00-18.30.

Акции, концерты, походы

12 сентября. Читка пьесы «Я вижу, как дерево становится человеком»

Пьесу казахстанского драматурга Александра Диденко прочитают актеры театра «Место Д...». Регистрация по телефону 0555223667.

Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 21.00.

12 сентября. «Открытый микрофон»

Приходите послушать начинающих исполнителей и тех, кто уже выступал на сцене. Желающим выступить на сцене нужно прийти пораньше и записаться у ведущего.

Кафе Chicken Star, 20.00.

12-13 сентября. Онлайн-спектакль «Срочно! Требуется пожилой актер на замещение вакантной должности»

Перед зрителем разворачивается история трех пожилых актеров, закончивших работу в театре и вышедших на пенсию. У каждого из них свои радости и печали, которые они доносят зрителю. Персонажи живут теми же заботами, что и публика, описывают свой быт, вспоминают прошлое, погружая зрителя в особенности театральной среды.

YouTube-канал творческой группы «705», 17.00.

13 сентября. Поэтический вечер ЕВТБЫКБРОД

Вечер посвящен творчеству трех прекрасных поэтов: Евгения Евтушенко, Дмитрия Быкова, Иосифа Бродского. После основной программы будет открытый поэтический микрофон. Зрители смогут прочесть свои стихи или стихи любимых поэтов.

Арт-кафе Chicken Star, 18.00.

Мастер-классы, семинары

12 сентября. Мастер-класс по кыргызским танцам

Пройдет мастер-класс по кыргызским танцам көчмөндөр маш ботою, жалын бий и кара жорго. Регистрация по телефону 0555465051.

Этнокомплекс «Супара», 14.00.

Для детей

13 сентября. Онлайн-лекция для детей об искусстве

На лекциях дети учатся рассуждать и об истории искусства, и о человеческой природе. Они учатся думать. На практическом занятии дети создают свои работы, пробуя самые разные техники изображения и материалы. Подробности по телефону 0555405045.

Лекцию можно посмотреть, подключившись к конференции Zoom, 14.00.