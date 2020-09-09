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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Суд по жалобе партии «Бутун Кыргызстан» к ЦИК продолжится сегодня

В административном суде Бишкека сегодня продолжается рассмотрение жалобы партии «Бутун Кыргызстан» на решение ЦИК об отказе в регистрации.

24.kg
Фото 24.kg. У здания административного суда Бишкека собираются люди

У здания собираются сторонники и гражданские активисты. Как отметил Адахан Мадумаров, его политорганизацию готовы поддержать и другие участники выборов.

Напомним, что большинство членов Центризбиркома проголосовали против регистрации «Бутун Кыргызстана».

Экс-омбудсмен Турсунбай Бакир уулу потребовал от ЦИК отказать партии «Бутун Кыргызстан» в регистрации на основании того, что лидер политобъединения Адахан Мадумаров изменил порядок в списке, исключив из него бывшего нардепа.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/164534/
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