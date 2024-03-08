Аренда автомобилей в Бишкеке. Компании, стоимость и условия

Аренда автомобиля — это удобный и практичный способ передвижения, если вы приехали в незнакомый город или не хотите зависеть от общественного транспорта.
Вы можете выбрать автомобиль, который подходит вам по цене, классу, размеру, марке и другим параметрам, взять его в аренду на сутки, несколько дней или более длительный срок.
Услугу оказывают не только гражданам Кыргызстана, но и иностранцам. Для этого нужны паспорт и водительское удостоверение. Придется оставить залог за автомобиль — от 25 до 85 тысяч сомов.
24.kg составило список компаний Кыргызстана, оказывающих услугу аренды машины. Вы можете сравнить предложения и найти самый выгодный вариант.
«Автотур»
Стоимость аренды:
- легковые — от 2,5 тысячи сомов;
- кроссоверы — от 4 тысячи сомов;
- внедорожники — от 6 тысяч сомов.
Требования к водителю: от 23 лет, стаж вождения от трех лет.
График работы: 9.00-18.00, воскресенье — выходной.
Телефон: 0708100111.
Адрес: улица Толстого, 24/1.
Сайт: prokat.kg.
AutoPark
Стоимость аренды:
- «эконом» — от 2,5 тысячи сомов;
- кроссоверы — от 4,5 тысячи сомов;
- внедорожники — от 6 тысяч сомов.
Требования к водителю: от 21 года, стаж вождения от трех лет.
График работы: будни — 9.00-18.00, выходные — 9.00-15.00.
Телефон: 0555858585.
Адрес: улица Турусбекова, 109/1.
Сайт: autopark.kg.
«Автопрокат 312»
Стоимость аренды:
- «эконом» — от 2 тысяч сомов;
- кроссоверы, внедорожники — от 4 тысяч сомов.
Требования к водителю: от 21 года, стаж вождения от трех лет.
График работы: круглосуточно.
Телефон: 0500760076.
Адрес: проспект Манаса, 40.
Сайт: auto-prokat312.kg.
CAB Сar Rental
Стоимость аренды:
- «эконом» — 2,5-3 тысячи сомов;
- кроссоверы — 3,5-4 тысячи сомов;
- внедорожники — 6-10 тысяч сомов.
Требования к водителю: от 25 лет, стаж вождения от пяти лет.
График работы: 9.00-18.00, воскресенье — 10.00-15.00.
Телефон: 0778886688.
Адрес: улица Рыскулова, 79б.
Сайт: cab.kg.
Carsharing
Стоимость аренды:
- легковые — от 3 тысяч сомов;
- кроссоверы — от 4 тысяч сомов;
- внедорожники — от 5,5 тысячи сомов.
Требования к водителю: от 23 лет, стаж вождения от трех лет.
График работы: круглосуточно.
Телефон: 0558587788.
Адрес: улица Тыныстанова, 171.
Instagram: prokatavto7755.
Edem auto
Стоимость аренды:
- легковые, кроссоверы — от 4,5 тысячи сомов;
- внедорожники — от 7 тысяч сомов.
Требования к водителю: от 25 лет, стаж вождения от трех лет.
График работы: 9.00-22.00.
Телефон: 0995078282.
Адрес: улица Куюкова, 45.
Instagram: edem.avto.
Iron horse nomads
Стоимость аренды:
- легковая — 4 тысячи сомов;
- кроссоверы — 7,5 тысячи сомов;
- внедорожники — от 9 тысяч сомов.
Требования к водителю: от 22 лет, стаж вождения от трех лет.
График работы: 9.00-18.00.
Телефон: 0770033587.
Адрес: улица Иманкулова, 1.
Сайт: ironhorsenomads.com.
Prestige
Стоимость аренды:
- «эконом» — от 2,5 тысячи сомов;
- кроссоверы — от 4 тысяч сомов;
- внедорожники — от 6 тысяч сомов.
Требования к водителю: от 23 лет, стаж вождения от трех лет.
График работы: 9.00-19.00, суббота: 9.00-18.00, воскресенье — выходной.
Телефон: 0504051051.
Адрес: улица Толстого, 24/1.
Сайт: rentcars.kg.
Prokat auto kg
Стоимость аренды:
- категории машин: легковые — от 2 тысяч сомов;
- минивэны — от 3,5 тысячи сомов;
- кроссоверы — от 4,5 тысячи сомов.
Требования к водителю: от 24 лет, стаж вождения от пяти лет.
График работы: 9.00-21.00.
Телефон: телефоны: 0700991996.
Адрес: улица Медерова, 2/4.
Сайт: prokatavto.kg.
«Русская тройка»
Стоимость аренды:
- «эконом» — от 1,5 тысячи сомов;
- минивэны — от 2,5 тысячи сомов;
- кроссоверы — от 3,5 тысячи сомов.
Требования к водителю: от 23 лет, стаж вождения от 1,5 года.
График работы: 8.00-20.00.
Телефон: 0558388321.
Адрес: село Аламедин, улица Чернышевского, 65.
Сайт: avtoprokat.kg.
Rent a Toyota
Стоимость аренды:
- легковые — от 2,5 тысячи сомов;
- кроссоверы — от 6,8 тысячи сомов;
- внедорожники — от 13 тысяч сомов.
График работы: 8.30-18.00.
Телефон: 0220020243.
Адрес: улица Горького, 1.
Сайт: toyota-bishkek.kg.
SK Rent a Car
Стоимость аренды:
- легковые — от 3 тысяч сомов;
- кроссоверы, внедорожники — 5-8 тысяч сомов.
Требования к водителю: от 22 лет, стаж более трех лет.
График работы: 9.00-18.30.
Телефон: 0501330433.
Адрес: улица Жукеева-Пудовкина, 44/1.
Сайт: skrentacar.kg.
Free ways
Стоимость аренды:
- «эконом» — от 2,5 тысячи сомов;
- «комфорт» — от 7 тысяч сомов;
- внедорожники — от 13,5 тысячи сомов;
- «бизнес-класс» — от 17,5 тысячи сомов.
Требования к водителю: от 21 года, стаж вождения от двух лет.
График работы: 10.00-22.00.
Телефон: 0508810010.
Адрес: улица Анкара, 2/9.
Сайт: freeways.kg.
Travel experts
Стоимость аренды:
- внедорожники — от 4,5 тысячи сомов.
Требования к водителю: от 23 лет, стаж вождения от трех лет.
График работы: 9.00-18.00, воскресенье — выходной.
Телефон: 0554000660.
Адрес: улица Шопокова, 89.
Сайт: travel-experts.kg.
Nomads yourt
Стоимость аренды:
- внедорожник — 9 тысяч сомов.
Требования к водителю: от 23 лет, стаж вождения от трех лет.
График работы: 9.00-17.00, воскресенье — выходной.
Телефон: 0556561754.
Адрес: улица Кулиева, 20.
Сайт: nomads-yurt.com.