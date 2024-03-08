Аренда автомобилей в Бишкеке. Компании, стоимость и условия

Аренда автомобиля — это удобный и практичный способ передвижения, если вы приехали в незнакомый город или не хотите зависеть от общественного транспорта.

Вы можете выбрать автомобиль, который подходит вам по цене, классу, размеру, марке и другим параметрам, взять его в аренду на сутки, несколько дней или более длительный срок.

Услугу оказывают не только гражданам Кыргызстана, но и иностранцам. Для этого нужны паспорт и водительское удостоверение. Придется оставить залог за автомобиль — от 25 до 85 тысяч сомов.

24.kg составило список компаний Кыргызстана, оказывающих услугу аренды машины. Вы можете сравнить предложения и найти самый выгодный вариант.

«Автотур» Стоимость аренды: легковые — от 2,5 тысячи сомов;

кроссоверы — от 4 тысячи сомов;

внедорожники — от 6 тысяч сомов. Требования к водителю: от 23 лет, стаж вождения от трех лет.

График работы: 9.00-18.00, воскресенье — выходной.

Телефон: 0708100111.

Адрес: ​улица Толстого, 24/1.

Сайт: prokat.kg.

AutoPark Стоимость аренды: «эконом» — от 2,5 тысячи сомов;

кроссоверы — от 4,5 тысячи сомов;

внедорожники — от 6 тысяч сомов. Требования к водителю: от 21 года, стаж вождения от трех лет.

График работы: будни — 9.00-18.00, выходные — 9.00-15.00.

Телефон: 0555858585.

Адрес: улица Турусбекова, 109/1.

Сайт: autopark.kg.

«Автопрокат 312» Стоимость аренды: «эконом» — от 2 тысяч сомов;

кроссоверы, внедорожники — от 4 тысяч сомов. Требования к водителю: от 21 года, стаж вождения от трех лет.

График работы: круглосуточно.

Телефон: 0500760076.

Адрес: проспект Манаса, 40.

Сайт: auto-prokat312.kg.

CAB Сar Rental Стоимость аренды: «эконом» — 2,5-3 тысячи сомов;

кроссоверы — 3,5-4 тысячи сомов;

внедорожники — 6-10 тысяч сомов. Требования к водителю: от 25 лет, стаж вождения от пяти лет.

График работы: 9.00-18.00, воскресенье — 10.00-15.00.

Телефон: 0778886688.

Адрес: ​улица Рыскулова, 79б.

Сайт: cab.kg.

Carsharing Стоимость аренды: легковые — от 3 тысяч сомов;

кроссоверы — от 4 тысяч сомов;

внедорожники — от 5,5 тысячи сомов. Требования к водителю: от 23 лет, стаж вождения от трех лет.

График работы: круглосуточно.

Телефон: 0558587788.

Адрес: ​улица Тыныстанова, 171.

Instagram: prokatavto7755.

Edem auto Стоимость аренды: легковые, кроссоверы — от 4,5 тысячи сомов;

внедорожники — от 7 тысяч сомов. Требования к водителю: от 25 лет, стаж вождения от трех лет.

График работы: 9.00-22.00.

Телефон: 0995078282.

Адрес: ​улица Куюкова, 45.

Instagram: edem.avto.

Iron horse nomads Стоимость аренды: легковая — 4 тысячи сомов;

кроссоверы — 7,5 тысячи сомов;

внедорожники — от 9 тысяч сомов. Требования к водителю: от 22 лет, стаж вождения от трех лет.

График работы: 9.00-18.00.

Телефон: 0770033587.

Адрес: улица ​Иманкулова, 1.

Сайт: ironhorsenomads.com.

Prestige Стоимость аренды: «эконом» — от 2,5 тысячи сомов;

кроссоверы — от 4 тысяч сомов;

внедорожники — от 6 тысяч сомов. Требования к водителю: от 23 лет, стаж вождения от трех лет.

График работы: 9.00-19.00, суббота: 9.00-18.00, воскресенье — выходной.

Телефон: 0504051051.

Адрес: ​улица Толстого, 24/1.

Сайт: rentcars.kg.

Prokat auto kg Стоимость аренды: категории машин: легковые — от 2 тысяч сомов;

минивэны — от 3,5 тысячи сомов;

кроссоверы — от 4,5 тысячи сомов. Требования к водителю: от 24 лет, стаж вождения от пяти лет.

График работы: 9.00-21.00.

Телефон: телефоны: 0700991996.

Адрес: улица Медерова, 2/4.

Сайт: prokatavto.kg.

«Русская тройка» Стоимость аренды: «эконом» — от 1,5 тысячи сомов;

минивэны — от 2,5 тысячи сомов;

кроссоверы — от 3,5 тысячи сомов. Требования к водителю: от 23 лет, стаж вождения от 1,5 года.

График работы: 8.00-20.00.

Телефон: 0558388321.

Адрес: село Аламедин, улица Чернышевского, 65​.

Сайт: avtoprokat.kg.

Rent a Toyota Стоимость аренды: легковые — от 2,5 тысячи сомов;

кроссоверы — от 6,8 тысячи сомов;

внедорожники — от 13 тысяч сомов. Требования к водителю: от 25 лет, стаж вождения от трех лет.

График работы: 8.30-18.00.

Телефон: 0220020243.

Адрес: ​улица Горького, 1.

Сайт: toyota-bishkek.kg. Требования к водителю: от 25 лет, стаж вождения от трех лет.График работы: 8.30-18.00.Телефон: 0220020243.Адрес: ​улица Горького, 1.Сайт: toyota-bishkek.kg.

SK Rent a Car Стоимость аренды: легковые — от 3 тысяч сомов;

кроссоверы, внедорожники — 5-8 тысяч сомов. Требования к водителю: от 22 лет, стаж более трех лет.

График работы: 9.00-18.30.

Телефон: 0501330433.

Адрес: улица Жукеева-Пудовкина, 44/1.

Сайт: skrentacar.kg.

Free ways Стоимость аренды: «эконом» — от 2,5 тысячи сомов;

«комфорт» — от 7 тысяч сомов;

внедорожники — от 13,5 тысячи сомов;

«бизнес-класс» — от 17,5 тысячи сомов. Требования к водителю: от 21 года, стаж вождения от двух лет.

График работы: 10.00-22.00.

Телефон: 0508810010.

Адрес: улица ​Анкара, 2/9.

Сайт: freeways.kg.

Travel experts Стоимость аренды: внедорожники — от 4,5 тысячи сомов. Требования к водителю: от 23 лет, стаж вождения от трех лет.

График работы: 9.00-18.00, воскресенье — выходной.

Телефон: 0554000660.

Адрес: улица Шопокова, 89.

Сайт: travel-experts.kg.