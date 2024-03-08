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Общество

Аренда автомобилей в Бишкеке. Компании, стоимость и условия

Аренда автомобиля — это удобный и практичный способ передвижения, если вы приехали в незнакомый город или не хотите зависеть от общественного транспорта.

Вы можете выбрать автомобиль, который подходит вам по цене, классу, размеру, марке и другим параметрам, взять его в аренду на сутки, несколько дней или более длительный срок.

Услугу оказывают не только гражданам Кыргызстана, но и иностранцам. Для этого нужны паспорт и водительское удостоверение. Придется оставить залог за автомобиль — от 25 до 85 тысяч сомов.

24.kg составило список компаний Кыргызстана, оказывающих услугу аренды машины. Вы можете сравнить предложения и найти самый выгодный вариант.

«Автотур»

Стоимость аренды:

  • легковые — от 2,5 тысячи сомов;
  • кроссоверы — от 4 тысячи сомов;
  • внедорожники — от 6 тысяч сомов.

Требования к водителю: от 23 лет, стаж вождения от трех лет.
График работы: 9.00-18.00, воскресенье — выходной.
Телефон: 0708100111.
Адрес: ​улица Толстого, 24/1.
Сайт: prokat.kg.

AutoPark

Стоимость аренды:

  • «эконом» — от 2,5 тысячи сомов;
  • кроссоверы — от 4,5 тысячи сомов;
  • внедорожники — от 6 тысяч сомов.

Требования к водителю: от 21 года, стаж вождения от трех лет.
График работы: будни — 9.00-18.00, выходные — 9.00-15.00.
Телефон: 0555858585.
Адрес: улица Турусбекова, 109/1.
Сайт: autopark.kg.

«Автопрокат 312»

Стоимость аренды:

  • «эконом» — от 2 тысяч сомов;
  • кроссоверы, внедорожники — от 4 тысяч сомов.

Требования к водителю: от 21 года, стаж вождения от трех лет.
График работы: круглосуточно.
Телефон: 0500760076.
Адрес: проспект Манаса, 40.
Сайт: auto-prokat312.kg.

CAB Сar Rental

Стоимость аренды:

  • «эконом» — 2,5-3 тысячи сомов;
  • кроссоверы — 3,5-4 тысячи сомов;
  • внедорожники — 6-10 тысяч сомов.

Требования к водителю: от 25 лет, стаж вождения от пяти лет.
График работы: 9.00-18.00, воскресенье — 10.00-15.00.
Телефон: 0778886688.
Адрес: ​улица Рыскулова, 79б.
Сайт: cab.kg.

Carsharing

Стоимость аренды:

  • легковые — от 3 тысяч сомов;
  • кроссоверы — от 4 тысяч сомов;
  • внедорожники — от 5,5 тысячи сомов.

Требования к водителю: от 23 лет, стаж вождения от трех лет.
График работы: круглосуточно.
Телефон: 0558587788.
Адрес: ​улица Тыныстанова, 171.
Instagram: prokatavto7755.

Edem auto

Стоимость аренды:

  • легковые, кроссоверы — от 4,5 тысячи сомов;
  • внедорожники — от 7 тысяч сомов.

Требования к водителю: от 25 лет, стаж вождения от трех лет.
График работы: 9.00-22.00.
Телефон: 0995078282.
Адрес: ​улица Куюкова, 45.
Instagram: edem.avto.

Iron horse nomads

Стоимость аренды:

  • легковая — 4 тысячи сомов;
  • кроссоверы — 7,5 тысячи сомов;
  • внедорожники — от 9 тысяч сомов.

Требования к водителю: от 22 лет, стаж вождения от трех лет.
График работы: 9.00-18.00.
Телефон: 0770033587.
Адрес: улица ​Иманкулова, 1.
Сайт: ironhorsenomads.com.

Prestige

Стоимость аренды:

  • «эконом» — от 2,5 тысячи сомов;
  • кроссоверы — от 4 тысяч сомов;
  • внедорожники — от 6 тысяч сомов.

Требования к водителю: от 23 лет, стаж вождения от трех лет.
График работы: 9.00-19.00, суббота: 9.00-18.00, воскресенье — выходной.
Телефон: 0504051051.
Адрес: ​улица Толстого, 24/1.
Сайт: rentcars.kg.

Prokat auto kg

Стоимость аренды:

  • категории машин: легковые — от 2 тысяч сомов;
  • минивэны — от 3,5 тысячи сомов;
  • кроссоверы — от 4,5 тысячи сомов.

Требования к водителю: от 24 лет, стаж вождения от пяти лет.
График работы: 9.00-21.00.
Телефон: телефоны: 0700991996.
Адрес: улица Медерова, 2/4.
Сайт: prokatavto.kg.

«Русская тройка»

Стоимость аренды:

  • «эконом» — от 1,5 тысячи сомов;
  • минивэны — от 2,5 тысячи сомов;
  • кроссоверы — от 3,5 тысячи сомов.

Требования к водителю: от 23 лет, стаж вождения от 1,5 года.
График работы: 8.00-20.00.
Телефон: 0558388321.
Адрес: село Аламедин, улица Чернышевского, 65​.
Сайт: avtoprokat.kg.

Rent a Toyota

Стоимость аренды:

  • легковые — от 2,5 тысячи сомов;
  • кроссоверы — от 6,8 тысячи сомов;
  • внедорожники — от 13 тысяч сомов.
Требования к водителю: от 25 лет, стаж вождения от трех лет.
График работы: 8.30-18.00.
Телефон: 0220020243.
Адрес: ​улица Горького, 1.
Сайт: toyota-bishkek.kg.

SK Rent Car

Стоимость аренды:

  • легковые — от 3 тысяч сомов;
  • кроссоверы, внедорожники — 5-8 тысяч сомов.

Требования к водителю: от 22 лет, стаж более трех лет.
График работы: 9.00-18.30.
Телефон: 0501330433.
Адрес: улица Жукеева-Пудовкина, 44/1.
Сайт: skrentacar.kg.

Free ways

Стоимость аренды:

  • «эконом» — от 2,5 тысячи сомов;
  • «комфорт» — от 7 тысяч сомов;
  • внедорожники — от 13,5 тысячи сомов;
  • «бизнес-класс» — от 17,5 тысячи сомов.

Требования к водителю: от 21 года, стаж вождения от двух лет.
График работы: 10.00-22.00.
Телефон: 0508810010.
Адрес: улица ​Анкара, 2/9.
Сайт: freeways.kg.

Travel experts

Стоимость аренды:

  • внедорожники — от 4,5 тысячи сомов.

Требования к водителю: от 23 лет, стаж вождения от трех лет.
График работы: 9.00-18.00, воскресенье — выходной.
Телефон: 0554000660.
Адрес: улица Шопокова, 89.
Сайт: travel-experts.kg.

Nomads yourt

Стоимость аренды:

  • внедорожник — 9 тысяч сомов.

Требования к водителю: от 23 лет, стаж вождения от трех лет.
График работы: 9.00-17.00, воскресенье — выходной.
Телефон: 0556561754.
Адрес: улица Кулиева, 20.
Сайт: nomads-yurt.com.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/281206/
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