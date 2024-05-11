В Бишкеке 11 мая дожди. Температура воздуха +19 градусов. День увеличился до 14 часов 31 минуты.

В Кыргызстане сегодня рабочий день.

Отключение света, газа, воды

9.30-17.00 — 7-й микрорайон, 36 (1-2-й подъезды);

9.00-13.00 — отрезки улиц Каширской, Огонбаева, Айтматова, переулок Таллинский;

9.00-16.00 — отрезки улиц Буденного, Салиевой, переулок Комсомольский;

11.00-16.00 — отрезки улиц Салиевой, Пархоменко, Кантемировской;

9.30-12.00 — отрезки улицы Логвиненко, проспект Жибек Жолу, 495;

9.00-17.00 — улица Акиева, 54, село Чон-Арык (улицы Кожобергенова, Мусулманкулова, Северная, Семетей);

9.00-12.00 — отрезки улиц Кыбыла, Хан-Тенгри, Орозова, тупик Почтовый;

13.00-17.00 — отрезки улиц Маликова, Ломоносова, жилмассив «Ак-Орго» (улицы Ашар, Омур), район, ограниченный улицами Токтогула, Акиева, Молодая Гвардия, Манасчи Сагынбая, село Нижняя Ала-Арча (улицы Новая, Тихая, Зеленая, Заводская, Заводской переулок, улицы Кыргызская, Логвиненко, переулки Школьный, Советский, Коллекторный, улицы Первомайская, Чагая, Коллекторная, Луговая, Полевая, Солнечная, Фрунзе, Курманалиев, тупик Логвиненко, улицы Октябрьская, Молодежная);

9.00-18.00 — отрезки проспекта Айтматова, улиц Ахунбаева, Руставели;

12.00-17.00 — жилмассив «Ынтымак» (улицы Улан, Адигене, Азия, Жетиген, Орто-Кочо, Стадионная, Торт-Куль);

9.00-15.00 — село Пригородное (улицы Космонавтов, Горького, Маяковского, Первомайская);

13.30-16.00 — село Пригородное (улица Маяковского).

с 22 апреля по 1 июня не будет горячей воды.

У кого намечается той

Бактыбек Аманбаев

Родился 11 мая 1969 года. Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в США и Канаде.

Каныбек Иманалиев

Родился 11 мая 1969 года. Председатель Союза писателей Кыргызстана.

Азамат Арнабек уулу

Родился 11 мая 1983 года. Мэр Балыкчи.

Памятные даты

Кыргызскому национальному университету присвоено имя Жусупа Баласагына

В 2002 году старейшее и крупнейшее высшее учебное заведение республики переименовали в Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына.

Учебное заведение создано 25 октября 1925 года как Киргизский институт просвещения.

Люди, которые меняли мир

Родился государственный деятель Бейше Жапаров

Фото из интернета. Бейше Жапаров

Родился 11 мая 1929 года в селе Чырак Иссык-Кульской области. Партийный и государственный деятель Киргизии.

С 1990-го — депутат Верховного Совета Киргизской ССР 12-го созыва. Входил в состав комиссии по депутатской этике.

В 1990 году вышел на пенсию в статусе пенсионера союзного значения. Работал консультантом Дома политпросвещения Иссык-Кульского обкома партии, редактором «Книги памяти», посвященной землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

С 1998-го председатель областного совета ветеранов.

Умер 4 августа 2002 года.

Родился оперный певец Артык Мырзабаев

Родился 11 мая 1930 года в селе Кызыл-Аскер Киргизской АССР. Народный артист СССР (1967).

После окончания второго курса Фрунзенского музыкально-хореографического училища имени Мураталы Куренкеева начал свою творческую деятельность в качестве артиста хора Кыргызской государственной филармонии.

В 1954-м приглашен в Кыргызский государственный театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева. Здесь Артык Мырзабаев успешно дебютировал в партии Семетея в национальной опере «Ай-Чурек».

Артык Мырзабаев исполнил все ведущие партии баритонового репертуара в операх русских и зарубежных классиков, поставленных на сцене Кыргызского театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева. Он также создал яркие и запоминающиеся образы в спектаклях кыргызской оперной классики.

Занимался педагогической деятельностью в студии Кыргызского театра оперы и балета.

Ушел из жизни в 2005 году.

Умер Полный кавалер ордена Славы Насир Байтурсунов

Фото из интернета. Насир Байтурсунов

Родился 18 ноября 1915 года в селе Кокомерен Нарынской области.

15 февраля 1943-го Джумгальским военкоматом призван на военную службу. Форсировал реки Друть, Березину, Вислу, Одер, Шпрее. Освобождал Белоруссию, участвовал в боях на польской земле, в Восточной Померании и Силезии, в Берлинской битве.

Насир Байтурсунов — один из немногих воинов, кто за подвиги храбрости, мужества и бесстрашия награжден четырьмя орденами Славы (два III степени).

Умер 11 мая 1995 года.

Полных кавалеров ордена Славы — 2 тысячи 671 человек. В советское время они приравнивались в правах к лицам, удостоенным звания Героя Советского Союза.

Куда сходить

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