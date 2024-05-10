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Общество

Число погибших в результате наводнения в Бразилии выросло до 107 человек

Число погибших в результате сильного наводнения в Бразилии выросло до 107 человек. Об этом сообщает G1.

Также из-за стихийного бедствия свои дома были вынуждены покинуть более 325 тысяч человек.

В убежищах находятся 68 тысяч 519 человек, 734 ранены, 107 погибли, 134 пропали без вести. Всего от наводнения пострадали 1 миллион 742 тысячи 969 человек.

Напомним, стихийное бедствие произошло 2 мая в штате Риу-Гранди-ду-Сул, там шли проливные дожди. Это сильнейшее наводнение с 1941 года. Поисково-спасательные работы велись с участием персонала численностью 14,5 тысячи человек. Задействовали 30 самолетов, 182 катера. До настоящего времени из зоны бедствия удалось спасти 25 человек.

Губернатор штата Риу-Гранди-ду-Сул Эдуардо Лейте сообщал, что количество смертей может увеличиться, так как ЧС продолжается. «95 смертей... Цифры растут. Но, к сожалению, мы по-прежнему прогнозируем, что они имеют высокую степень неточности, поскольку мы все еще переживаем чрезвычайную ситуацию», — заявлял он.

В штате Риу-Гранди-ду-Сул из 497 муниципалитетов 401 пострадал от штормов и наводнений, бедствие затронуло почти 1,5 миллиона человек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293620/
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