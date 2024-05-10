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Техноблог

У первого пациента с вживленным мозговым чипом Neuralink возникли проблемы

У первого пациента с мозговым чипом Neuralink возникли проблемы. Организм мужчины начал отторгать вживленный в мозг чип. Об этом сообщается в официальном блоге Neuralink.

Компания Илона Маска показала первого чипированного пациента в марте 2024 года. Им стал 29-летний парализованный мужчина Ноланд Арбо. Спустя 100 дней после имплантации чипа фирма выпустила обновление ПО для него, так как мозг пациента начал отторгать имплант.

Neuralink
Фото Neuralink

Первоначально Neuralink объявила, что обновление необходимо для ускорения работы чипа, но позже стало известно — оно также должно было решить проблему потери контакта некоторых электродов с мозгом.

По словам представителей компании, некоторые электроды чипа потеряли связь с мозгом, что привело к снижению скорости считывания импульсов. Чтобы решить эту проблему, специалисты выпустили обновление для чипа, которое позволило оставшимся электродам взять на себя дополнительную нагрузку.

Инженеры предположили, что электроды могли отсоединиться от мозга из-за его естественных движений внутри черепной коробки. Мозг окружен спинномозговой жидкостью, которая действует как подвеска, защищая его от ударов и резких движений. Таким образом, даже резкий кивок головы может привести к потере связи между чипом и мозгом.

У тестируемых животных с имплантами таких проблем не возникало, так как их мозг меньшего размера и имеет меньшую амплитуду движения в черепе. Представители Neuralink считают, что проблему можно решить путем имплантации чипа непосредственно в мозг, а не в череп. Возможно, что компания Илона Маска будет использовать этот метод в будущих тестах.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/293616/
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