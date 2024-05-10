Кабмин: К росту импорта товаров из Узбекистана причастен Райым Матраимов

Первый заместитель главы кабмина Адылбек Касымалиев прокомментировал разницу в объемах торговли между государствами — членами ЕАЭС. Об этом сообщает Telegram-канал «Кыргызский форпост».

Значительные различия были между Кыргызстаном и Узбекистаном. Однако КР удалось существенно сократить статистические разрывы в торговле с соседом. Адылбек Касымалиев

По его словам, в 2020 году импорт из Узбекистана превышал экспорт в четыре раза. Зампредседателя кабмина объяснил это тем, что в значительной степени этому способствовали коррупционные практики на таможне, схемы Райыма Матраимова.

Для минимизации этой разницы совместно с Таможенной службой Узбекистана внедрена автоматизированная информационная система («Портал обмена информацией»), которая в онлайн-режиме автоматически анализирует информацию о товарах, которыми обмениваются таможенники двух стран.

«В результате разница между Кыргызстаном и Узбекистаном, которая в 2020 году составляла 272 процента, в 2023 году сократилась до 12 процентов», — подытожил Адылбек Касымалиев.