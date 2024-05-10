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Экономика

ЕАЭС начнет переговоры с Монголией о заключении временного торгового соглашения

Главы государств — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета решили начать переговоры с Монголией о заключении временного торгового соглашения. Об этом сообщает Министерство экономики и коммерции Кыргызстана.

Концептуальные положения проекта временного торгового соглашения между ЕАЭС и Монголией подготовлены в рамках совместной исследовательской группы. Предлагается снизить или обнулить ввозные таможенные пошлины во взаимной торговле в отношении ограниченной номенклатуры товаров.

По итогам проведенного исследования совместная исследовательская группа пришла к выводу о целесообразности заключения временного торгового соглашения.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/293665/
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