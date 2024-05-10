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Происшествия

В Караколе мошенник приобрел 13 айфонов на $15 тысяч и исчез, не заплатив

В Иссык-кульский области задержан подозреваемый в мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба УВД региона.

По ее данным, в мае 2023 года в ОВД Каракола с заявлением обратился С. Ж., 1999 года рождения, о факте мошенничества. Он сообщил, что некий мужчина азиатской внешности, представившийся как Абдуллох купил 13 Iрhone 14 Pro Max на $15 тысяч. Обещав оплатить покупку онлайн, мошенник попросил отправить телефоны через курьера, но, не выполнив обещания, исчез.

Возбуждено уголовное дело по статье 209 «Мошенничество» УК КР. 

пресс-службы УВД Иссык-Кульской области
Фото пресс-службы УВД Иссык-Кульской области

Подозреваемый задержан в Оше и доставлен в Каракол. Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за аналогичное преступление уроженец села Падаван Кара-Суйского района Ошской области Р.А., 1997 года рождения.

На предварительном допросе подозреваемый полностью признал свою вину. Решением Каракольского городского суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Ведется следствие. Выясняется причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/293666/
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