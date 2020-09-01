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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. У Верховного суда собираются сторонники и противники «Кыргызстана»

У здания Верховного суда собираются члены партий «Ата Мекен», «Реформа», «Чон казат». Есть и представители политической организации «Кыргызстан».

Сегодня ВС рассмотрит кассационную жалобу ЦИК на решение административного суда Бишкека, признавшего возвращение документов «Кыргызстану» незаконным.

Собравшиеся требуют от суда не принимать неправосудных решений.

Напомним, что партия «Кыргызстан» опоздала со сдачей документов. Ее лидер Канат Исаев утверждает, что с документами они успели, заминка возникла из-за «незначительной бумажки». Политобъединение снято с гонки решением Центризбиркома. Канат Исаев обратился в суд, чтобы опротестовать решение избирательной комиссии. Суд вынес решение в пользу «Кыргызстана».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163710/
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