Награды от президента Сооронбая Жээнбекова. Одиннадцать историй обычных врачей

27 августа президент Сооронбай Жээнбеков подписал Указ «О награждении государственными наградами Кыргызской Республики». Медаль «Данк», звание заслуженного врача КР и почетные грамоты от главы государства присуждены «за самоотверженный и добросовестный труд, стойкость и терпение, преданность гражданскому долгу, профессионализм в деле спасения человеческих жизней, проявленные в борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19)».

Медаль «Данк» получили девять человек. Почетного звания «Заслуженный врач Кыргызской Республики» удостоился 21 медик, еще 60 человек получили почетные грамоты.

Кто они, удостоенные высокого поощрения властей? 24.kg выяснило, что это обычные кыргызстанцы, большая часть которых медики, многие годы работавшие в разных уголках родины, живущие обычной жизнью, с заботами и радостями, как у миллионов людей на планете.

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Когда в нашу республику пришла беда, эти люди, не раздумывая, взвалили на свои плечи не только ответственность, но и огромный объем работы с не менее огромным риском для жизни. Люди в белых халатах, которые спасли тысячи жизней соотечественников. Они не жаловались, не плакали, не пытались увильнуть. Просто работали круглыми сутками.

За сухими строками президентского указа не разглядеть портретов героев коронавирусной войны. Мы сегодня расскажем о некоторых из них.

Медаль «Данк»: кому и за что

Султан Джаманов — начальник поликлиники Государственной пограничной службы КР, капитан медицинской службы.

Он, не дожидаясь, когда военнослужащих ГПС начнет косить коронавирус, пошел на превентивные меры и инициировал, добившись открытия обсервационного пункта в своей поликлинике. Когда COVID-19 начал свой страшный счет в государстве, многие заболевшие военнослужащие и члены их семей не метались в поисках больничных мест. Они все получили лечение в обсервации у Султана Джаманова.

Фото из личного архива . Султан Джаманов

Он спасал целыми офицерскими семьями, говорят сослуживцы.

«В том числе наш капитан медицинской службы спас семью полковника запаса Владимира Туманова, тоже, кстати, медика. Сначала заболела супруга офицера. Потом он сам. Султан Джаманов, когда состояние Владимира Алексеевича резко ухудшилось, сам искал свободное место в реанимации, сам мотался, доставая ИВЛ, оплачивая бензин. А когда сатурация упала до 40, поднял на ноги коллег из Новосибирска, попросив консультации», — рассказали в Погранслужбе.

Султану Джаманову, кстати, всего 31 год.

Сапарбек Исаев — клинический руководитель группы семейных врачей «Арал» в Тюпском районном центре семейной медицины (Иссык-Кульская область).

Несмотря на то что аксакалу 70 лет и диагноз «хронический бронхит», он пошел работать в мобильной группе медиков. Его отговаривали, мол, возраст, вы в группе риска.

Сапарбек Исаев отмахнулся от всех, взял в руки громкоговоритель и первые дни лично объезжал районы, предупреждая земляков о смертельной опасности, попутно давая рекомендации.

Это сейчас награжденный высокой государственной наградой признается, что в первые дни карантинного режима было очень тяжело. Как подчеркивают коллеги, он каждые день и ночь выезжал в очаги заражения односельчан коронавирусом, делал назначения и даже уколы — не хватало медперсонала. Или встречал мигрантов, прибывших на родину, и отвозил их в обсервации.

В таком режиме аксакал проработал четыре (!) месяца без выходных. Он согласился взять короткую передышку, только когда на помощь прибыла группа молодых врачей-волонтеров из Бишкека.

Ольга Сиротина — врач-терапевт поликлиники медицинского управления Министерства внутренних дел.

Фото из личного архива . Ольга Сиротина

С начала периода распространения COVID-19 в республике, не раздумывая, пошла на передовую борьбы с новой болезнью. За это время Ольга Геннадьевна приняла около 4 тысяч сотрудников органов внутренних дел, оказывая им своевременную медицинскую помощь, в том числе тяжелобольным.

Дамира Чарабаева — главный врач Центра семейной медицины № 7 в Бишкеке.

Фото из личного архива. Дамира Чарабаева

С первых дней своевременно обеспечила коллектив средствами индивидуальной защиты, организовала тренинги и практические занятия по COVID-19. Создала первую мобильную группу в Первомайском районе, которая начала выезжать к больным, тем самым спасла сотни жизней.

В июле добровольно ушла работать в красную зону дневного стационара.

Айнура Абдылдаева — заместитель директора по лечебной работе Объединенного центра семейной медицины Свердловского района столицы.

Еще до объявления режимов ЧП и ЧС, в феврале, не дожидаясь приказов сверху, начала активно выявлять граждан, прибывших в район проживания из неблагополучных по коронавирусу стран.

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Позже возглавила мобильную бригаду для оказания медицинской помощи пациентам, находящимся на домашнем карантине.

Сегодня мы все осознаем, что эта работа была связана с риском для здоровья самого врача и членов ее семьи. Да, и это случилось. Айнура Барыктабасовна сама заразилась COVID-19. После выздоровления она добровольно пошла работать в дневные стационары, где лечила заболевших внебольничной пневмонией.

По-настоящему заслуженный врач

Динара Джапарова — заведующая терапевтическим отделением Центра общеврачебной практики Джети-Огузского района Иссык-Кульской области.

С 4 июня 57-летняя доктор пошла работать в красную зону. Она спасла более 480 сельчан, поступивших в обсервацию с коронавирусной инфекцией.

Среди них были и тяжелобольные. В районе Динару Дюшекеевну все знают и отзываются о ней как о профессионале своего дела, никогда не отказывающем никому и всегда отзывающемся на просьбы о помощи.

Суусар Сагымбаева — заместитель директора Центра семейной медицины № 1 в Оше.

Фото из личного архива. Суусар Сагымбаева

Она до сих пор руководит работой мобильных бригад, созданных в южной столице во время пандемии.

Не давала покоя вечно занятым чиновникам органов местной власти. Вместе с ними организовала трехразовое горячее питание для медиков, которые круглосуточно находились в больницах, спасая людей. Добилась не только обеспечения ГСМ для служебного транспорта, но и 200-сомовой ежедневной доплаты водителям.

Сейчас может показаться мелочью и суетой, но в те страшные дни, когда коронавирус врывался практически в каждый дом, это было важно. Это помогало вовремя прибыть к больному и оказать ему своевременную медицинскую помощь.

Ирина Хохлова — заместитель директора по лечебной работе Центра семейной медицины Кызыл-Кии (Баткенская область).

С первых дней отправилась на передовую борьбы с коронавирусом, принимая меры для его нераспространения в городе.

«Благодаря ее профессионализму, организаторским способностям, знанию своего дела, ответственности, требовательности и умению вовремя мобилизовать медицинские кадры на борьбу с COVID-19 в Кызыл-Кие ситуация не вышла из-под контроля. Жертв было намного меньше по сравнению с другими районами и городами, хотя Кызыл-Кия граничит с Узбекистаном, Ошской областью, где была повышенная зона риска» — так отзываются об Ирине Андреевне коллеги и руководители района.

Благодаря профессионализму и ответственности Ирина Хохлова спасла не только сотни жизней кызылкийцев — в городе наименьшее число зараженных медиков.

Несмотря на свои 60 лет, она работала без выходных четыре месяца. Организовывала работу мобильных бригад, отделения экстренной медицинской помощи, занималась подготовкой медицинских кадров по диагностике и лечению, разрабатывала для врачей новые клинические протоколы по наблюдению и лечению пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией. Работала в красной зоне. Привлекала спонсоров и волонтеров.

Почетная грамота по адресу

Женишбек Келдибаев — врач-анестезиолог-реаниматолог Научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии.

Добровольцем уехал в Ош помогать коллегам бороться с новым вирусом. Дважды заходил в красную зону в больницах южной столицы.

В мае после завершения личного карантина вновь отправился в красную зону, но уже в Нарыне. Отдохнув две недели, вернулся в Бишкек и снова пошел работать в красную зону, расположенную в Национальном центре урологии.

Керималы кызы Майрамкан — главный врач клинического родильного дома № 2 в столице.

В этом родильном доме с 7 марта было развернуто обсервационное отделение для женщин с диагнозом COVID-19.

Керималы кызы Майрамкан приняла около 400 беременных женщин, которым была оказана квалифицированная, специализированная медицинская помощь. Провела 19 оперативных родов, а также 53 — консервативных. Организовала доврачебный сортировочный пункт, внедрила протокол по ведению беременных женщин и родов при COVID-19, уход и кормление за новорожденными.

Анна Трембач — ведущий специалист отдела продовольственной безопасности центра ветеринарной диагностики и экспертизы по южному региону Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности.

Это благодаря и Анне Анатольевне мы наблюдаем улучшение эпидемиологической ситуации в Кыргызстане.

Как рассказывают коллеги, она находилась на своем посту по 14-15 часов в сутки без выходных. За весь срок с начала эпидемии обработала более трети от общего числа поступивших анализов в южном регионе. За полгода, как подсчитали медики, Анна Трембач провела более 50 тысяч анализов.