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Подписан указ о государственных наградах и присвоении почетных званий

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ «Об утверждении Положения о порядке представления, награждения, вручения, выдачи дубликатов, аннулирования указов Президента Кыргызской Республики о награждении государственными наградами и присвоении почетных званий Кыргызской Республики».

В соответствии с Законом Кыргызской Республики «О государственных наградах, почетных званиях и государственных премиях Кыргызской Республики», статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, постановляется:

1. Утвердить Положение о порядке представления, награждения, вручения, выдачи дубликатов, аннулирования указов Президента Кыргызской Республики о награждении государственными наградами и присвоении почетных званий Кыргызской Республики согласно приложению.
2. Признать утратившими силу:
1) Указ Президента Кыргызской Республики «О некоторых вопросах в сфере государственных наград и почетных званий Кыргызской Республики» от 10 сентября 2019 года № 125;
2) пункт 3 Указа Президента Кыргызской Республики
«О структуре и штатной численности Администрации Президента Кыргызской Республики» от 22 февраля 2023 года № 34.

3. Настоящий Указ вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/290855/
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