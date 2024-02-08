COVID-19. В Кыргызстан прибыло более 20 тысяч доз вакцины Pfizer-BioNTech

В Кыргызстан прибыло 20 тысяч 160 доз вакцины Pfizer-BioNTech против COVID-19. Об этом сообщили в ЮНИСЕФ в КР.

Их распределят по пунктам вакцинации по всей стране, чтобы обеспечить иммунизацию наиболее уязвимых групп населения. Общая стоимость вакцин, предоставленных центром COVAX и доставленных при поддержке ЮНИСЕФ, более $136 тысяч.

Начальник управления общественного здравоохранения, лицензирования медицинских и фармацевтических услуг Минздрава Зинат Бейшебаева отметила, что в рамках поддержки программ по борьбе с COVID-19 сейчас 58 стран, в том числе и Кыргызстан, продолжают вакцинацию против COVID-19.

Несмотря на то что в Кыргызстане ситуация с COVID-19 стабильна, сделать прививку — значит защитить себя от осложнений и существенно снизить риск заражения. Зинат Бейшебаева

Вакцина Pfizer-BioNTech против COVID-19 прошла преквалификацию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Она считается безопасным и эффективным для всех людей в возрасте от шести месяцев и старше.

Ранее ЮНИСЕФ закупил специализированное оборудование для Национального склада вакцин, чтобы помочь стране в хранении вакцин Pfizer, требующих сверхнизких температур (до −80 градусов Цельсия).

Адреса учреждений, где можно сделать прививку, можно найти на сайтах: www.privivka.kg и www.med.kg.