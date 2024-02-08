17:00
USD 89.43
EUR 96.24
RUB 0.98
Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. В Кыргызстан прибыло более 20 тысяч доз вакцины Pfizer-BioNTech

В Кыргызстан прибыло 20 тысяч 160 доз вакцины Pfizer-BioNTech против COVID-19. Об этом сообщили в ЮНИСЕФ в КР.

Их распределят по пунктам вакцинации по всей стране, чтобы обеспечить иммунизацию наиболее уязвимых групп населения. Общая стоимость вакцин, предоставленных центром COVAX и доставленных при поддержке ЮНИСЕФ, более $136 тысяч.

Начальник управления общественного здравоохранения, лицензирования медицинских и фармацевтических услуг Минздрава Зинат Бейшебаева отметила, что в рамках поддержки программ по борьбе с COVID-19 сейчас 58 стран, в том числе и Кыргызстан, продолжают вакцинацию против COVID-19.

Несмотря на то что в Кыргызстане ситуация с COVID-19 стабильна, сделать прививку — значит защитить себя от осложнений и существенно снизить риск заражения.

Зинат Бейшебаева

Вакцина Pfizer-BioNTech против COVID-19 прошла преквалификацию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Она считается безопасным и эффективным для всех людей в возрасте от шести месяцев и старше.

Ранее ЮНИСЕФ закупил специализированное оборудование для Национального склада вакцин, чтобы помочь стране в хранении вакцин Pfizer, требующих сверхнизких температур (до −80 градусов Цельсия).

Адреса учреждений, где можно сделать прививку, можно найти на сайтах: www.privivka.kg и www.med.kg.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/286253/
просмотров: 156
Версия для печати
Материалы по теме
COVID-19. Механизм COVAX прекратил свою деятельность
Министр здравоохранения привился от COVID-19 и призвал граждан вакцинироваться
Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Кыргызстане снизилась
Заболеваемость COVID-19 в мире выросла на 52 процента за 28 дней
Евросоюз не использовал 215 миллионов доз вакцин от COVID-19 на 4 миллиарда евро
Нобелевскую премию получили ученые, помогавшие создать вакцину от COVID-19
COVID-19. В Кыргызстане «смертоносных» штаммов нет
Новый штамм коронавируса? В соцсетях жалуются на рост заболеваемости ОРВИ
COVID-19. ВОЗ предупредила о быстром распространении в мире нового штамма
США помогают Минздраву улучшить эпидемиологический надзор за смертностью
Популярные новости
Социальный контракт. Как получить от&nbsp;государства 100 тысяч сомов Социальный контракт. Как получить от государства 100 тысяч сомов
Дату отключения горячей воды в&nbsp;Бишкеке изменят, а&nbsp;срок увеличат Дату отключения горячей воды в Бишкеке изменят, а срок увеличат
Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и&nbsp;на&nbsp;какие цели Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и на какие цели
Рак. Что важно о&nbsp;нем знать и&nbsp;как снизить риск заболевания Рак. Что важно о нем знать и как снизить риск заболевания
Бизнес
В&nbsp;Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и&nbsp;Ozon В Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и Ozon
Безопасность на&nbsp;стройке: опыт учений от&nbsp;компании Borsan Construction Безопасность на стройке: опыт учений от компании Borsan Construction
Beeline обеспечивает самый быстрый 4G-интернет в&nbsp;Кыргызстане Beeline обеспечивает самый быстрый 4G-интернет в Кыргызстане
&laquo;Санарип Инсан&raquo; расширяет экономические права и&nbsp;возможности молодежи и&nbsp;женщин «Санарип Инсан» расширяет экономические права и возможности молодежи и женщин
8 февраля, четверг
16:40
Мы отсюда не уйдем. Адвокат рассказала, что происходит на заводе «Кум-Шагыл» Мы отсюда не уйдем. Адвокат рассказала, что происходит...
16:32
COVID-19. В Кыргызстан прибыло более 20 тысяч доз вакцины Pfizer-BioNTech
16:11
На пост президента КФС претендует один кандидат — Камчыбек Ташиев
16:07
МИД: Кыргызские водительские удостоверения действительны в Казахстане
16:04
Авария на ТЭЦ. Глава кабмина проверил, как восстанавливают объект