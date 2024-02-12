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Общество
Сюжет: COVID-19

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Кыргызстане продолжает снижаться

В Кыргызстане за неделю, с 5 по 11 февраля, зарегистрировано 7 тысяч 216 случаев ОРВИ и гриппа. Об этом сообщает департамент профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора.

По его данным, по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость немного снизилась.

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Больше половины из всех заболевших по-прежнему составляют дети до 14 лет.

Кроме того, продолжается еженедельный мониторинг заражения COVID-19. За неделю зарегистрировано четыре случая: по одному — в Бишкеке и Оше, два — в Чуйской области.

Эпидситуация находится под контролем.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/286510/
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