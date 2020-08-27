В Бишкеке 27 августа облачно, дождь. Температура воздуха ожидается +22 градуса. День уменьшился до 13 часов 23 минут.

Отключения света, газа, воды

9.00-12.00 — отрезки улиц Васильева, Белинского, Щербакова;

9.30-17.00 — микрорайон «Восток-5», 19;

9.00-18.00 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы 10-я, Абдрахманова, Садырбаева), «Ак-Ордо» (улицы Акак, Кара-Шоро, Алтын-Байрак, Сыпайы, Каркыра, Молдо Кылыч, Бакдоолот, Садыр Аке, Ала-Тоо, Кызыл-Тоо, Камыр-Ата, Орто-Арык), улица Лумумбы, 108;

9.30-18.00 — отрезки улиц Абдрахманова, Тыныстанова, Мичурина, проспекта Жибек Жолу, улиц Ереванской, Набережной, Гражданской, Медерова, улица Актюбинская, 69, переулок Александровский;

9.30-19.00 — отрезки улиц Фере, Мусоргского, Боталиева;

11.00-14.00 — отрезок проспекта Эркиндик;

14.00-18.00 — отрезок улицы Токтоналиева.

У кого намечается той

Гульшат Асылбаева

Родилась 27 августа 1960 года в селе Георгиевка Джамбульской области Казахстана. Депутат Жогорку Кенеша.

Асылбек Жээнбеков

Родился 27 августа 1963 года в селе Биймырза Ошской области. Депутат Жогорку Кенеша.

Памятные даты

Родился пятимиллионный житель Кыргызстана

Фото пресс-службы мэрии Бишкека. Кубанычбек Кулматов подарил портативный компьютер Тынчтыкбеку Курамаеву, 2015 год

Родился 27 августа 2002 года в семье Кенжебека Курамаева и Бакбюбю Жапаровой.



Мальчику имя Тынчтыкбек дал президент Аскар Акаев, чтобы народ Кыргызстана всегда жил в мире, согласии и спокойствии. Семье правительство подарило трехкомнатную квартиру в центре Бишкека.

Произошел пожар в Москве, в котором погибли 14 кыргызстанцев

Фото из архива 24.kg. Траурный митинг, Москва, 28 августа 2016 года

Утром в одном из складских помещений административно-складского здания типографии ООО «Печатный экспресс», расположенных по Алтуфьевскому шоссе в Москве, произошло возгорание, распространившееся по всей площади в четыре этажа. В ходе ликвидации пожара были обнаружены тела 16 человек, четверо были госпитализированы. Позже в больнице скончалась одна из пострадавших. 14 из погибших — кыргызстанцы.

Причиной возгорания на складе типографии стала неисправность светильника.

Бутырский суд Москвы в 2017 году приговорил генерального директора московской типографии Сергея Москвина к 2,5 года колонии-поселения. Главный инженер типографии Антон Яцков получил 3,5 года колонии-поселения.

Люди, которые меняли мир

Родился живописец Асанбек Турумбеков

Родился 27 августа 1936 года в селе имени Куренкеева Кеминского района.

С 1960-го работал художественным редактором сатирического журнала «Чалкан».

С 1970 года — член Союза художников СССР.

Как график работал в плакате и сатирическом журнальном рисунке, как живописец — над пейзажными и жанровыми композициями. Художник проявил себя и как способный иллюстратор детской книги, отличающийся добрым юмором и жизнерадостностью.

Умер в 1987-м.

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Культура