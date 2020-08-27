В Бишкеке 27 августа облачно, дождь. Температура воздуха ожидается +22 градуса. День уменьшился до 13 часов 23 минут.
Отключения света, газа, воды
- 9.00-12.00 — отрезки улиц Васильева, Белинского, Щербакова;
- 9.30-17.00 — микрорайон «Восток-5», 19;
- 9.00-18.00 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы 10-я, Абдрахманова, Садырбаева), «Ак-Ордо» (улицы Акак, Кара-Шоро, Алтын-Байрак, Сыпайы, Каркыра, Молдо Кылыч, Бакдоолот, Садыр Аке, Ала-Тоо, Кызыл-Тоо, Камыр-Ата, Орто-Арык), улица Лумумбы, 108;
- 9.30-18.00 — отрезки улиц Абдрахманова, Тыныстанова, Мичурина, проспекта Жибек Жолу, улиц Ереванской, Набережной, Гражданской, Медерова, улица Актюбинская, 69, переулок Александровский;
- 9.30-19.00 — отрезки улиц Фере, Мусоргского, Боталиева;
- 11.00-14.00 — отрезок проспекта Эркиндик;
- 14.00-18.00 — отрезок улицы Токтоналиева.
У кого намечается той
Гульшат Асылбаева
Асылбек Жээнбеков
Родился 27 августа 1963 года в селе Биймырза Ошской области. Депутат Жогорку Кенеша.
Памятные даты
Родился пятимиллионный житель Кыргызстана
Родился 27 августа 2002 года в семье Кенжебека Курамаева и Бакбюбю Жапаровой.
Мальчику имя Тынчтыкбек дал президент Аскар Акаев, чтобы народ Кыргызстана всегда жил в мире, согласии и спокойствии. Семье правительство подарило трехкомнатную квартиру в центре Бишкека.
Произошел пожар в Москве, в котором погибли 14 кыргызстанцев
Утром в одном из складских помещений административно-складского здания типографии ООО «Печатный экспресс», расположенных по Алтуфьевскому шоссе в Москве, произошло возгорание, распространившееся по всей площади в четыре этажа. В ходе ликвидации пожара были обнаружены тела 16 человек, четверо были госпитализированы. Позже в больнице скончалась одна из пострадавших. 14 из погибших — кыргызстанцы.
Причиной возгорания на складе типографии стала неисправность светильника.
Бутырский суд Москвы в 2017 году приговорил генерального директора московской типографии Сергея Москвина к 2,5 года колонии-поселения. Главный инженер типографии Антон Яцков получил 3,5 года колонии-поселения.
Люди, которые меняли мир
Родился живописец Асанбек Турумбеков
Родился 27 августа 1936 года в селе имени Куренкеева Кеминского района.
С 1960-го работал художественным редактором сатирического журнала «Чалкан».
С 1970 года — член Союза художников СССР.
Как график работал в плакате и сатирическом журнальном рисунке, как живописец — над пейзажными и жанровыми композициями. Художник проявил себя и как способный иллюстратор детской книги, отличающийся добрым юмором и жизнерадостностью.
Умер в 1987-м.
Куда сходить
Культура