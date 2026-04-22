В Бишкеке 22 апреля переменная облачность. Температура воздуха ожидается +27 градусов.

Отключение света, воды и газа

9.30-13.00 — переулок Геологический, дом 11;

9.30-17.30 — микрорайоны «Тунгуч», «Тунгуч-2», дома 2/8, 2/9, 2/10, 6/2, 10, 12,13, улицы Загорская, дом 2, Токмакская, дома 23, 25, 25а, 25б;

9.00-13.00 — отрезки улицы Орозбекова, проспект Жибек Жолу;

9.00-14.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Мин-Куш, Сулуу-Тор), микрорайон «Джал»;

9.00-17.00 — улица Московская, дом 73, отрезки улиц Тыныстанова, Туголбай-Ата, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Он-Арча, Мин-Куш), села Чон Арык (улицы Мусулманкулова, Кожобергенова, Чодронова), Маевка (переулок Садовый, улицы Курманалиева, Садовая), Кашка-Суу (природный парк «Ала-Арча», альплагерь № 23, улица Лесхоз);

13.00-17.00 — отрезки улиц Чимкентской, Рыскулова, жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-60-61, Саадаева, Тоголока Молдо, переулок Боровской);

8.00-17.00 — отрезки улиц Кокчетавской, Тоголока Молдо, Саадаева, Боровской, жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй 60-61), улицы Щербакова, Васильева, здание территориального управления;

9.00-18.00 — улицы Бельская, Куренкеева;

12.45 — 17.00 — улица Баялинова, дом 168;

9.00-10.00 — село Лебединовка (улицы Мичурина, Калинина, проспект Ленина, переулки Садовый, Колхозный);

10.00-15.00 — села Кара-Жыгач (улицы Бек-Тоо, Кошара, Кургундей, ОсОО «Восход»);

11.00-16.00 — село Кара-Жыгач (улицы Бугубаева, Кундучалова, Фрунзе, Пушкина, Виноградная, Яковенко, Садовая, Гагарина, Шопокова, переулки Фрунзенский, Лермонтова, Салиевой).

9.00-21.00 — микрорайон «Тунгуч», жилмассивы «Рухий-Мурас» и «Кырман».

У кого намечается той

Бекбосун Борубашов

Родился 22 апреля 1955 года. З аместитель министра науки, высшего образования и инноваций КР.

Казыбек Эргешов

Родился 22 апреля 1969 года. Депутат Бишкекского горкенеша.

Нургуль Бакирова

Родилась 22 апреля 1973 года. Заместитель председателя Верховного суда КР.

Чынгыз Жумалиев

Родился 22 апреля 1989 года. Директор МП «Бишкекводоканал».

Памятные даты

Международный день Матери-Земли

День учрежден на 63-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2009 году. Термин «Мать-Земля» принят во многих странах, он отражает зависимость между планетой, ее экосистемами и человеком.

Международный день Матери-Земли призван напомнить, что каждый из нас обязан своим существованием нашей планете и ее экосистемам. Он дает возможность узнать о тех трудных задачах, которые стоят перед человечеством для сохранения Земли.

Люди, которые меняли мир

Родился академик Каип Оторбаев

Родился 22 апреля 1922-го в селе Тегерменты Кеминского района Чуйской области. Видный ученый и общественный деятель, заслуженный деятель науки Киргизской ССР, академик Национальной академии наук Кыргызской Республики, доктор географических наук, профессор, почетный член географического общества СССР, ветеран отечественного спорта.

Принимал активное участие в подготовке научных и педагогических кадров и специалистов для народного хозяйства. Многие годы возглавлял Кыргызский государственный университет. На протяжении многих лет академик подготовил 5 докторов и 18 кандидатов наук.

Свою научно-педагогическую работу умело сочетал с общественной деятельностью. Дважды избирался депутатом Верховного Совета Киргизской ССР. Многие годы возглавлял республиканский Комитет защиты мира.

Умер в 2015-м.

Умер генерал-лейтенант Джумабек Асанкулов

Кыргызский советский работник органов госбезопасности генерал-лейтенант Джумабек Асанкулов родился 20 февраля 1927 года в селе Кепер-Арык Московского района Чуйской области. В органах госбезопасности с 1946-го.

В 1989-1991 годах был председателем КГБ Киргизской ССР. Депутат Верховного Совета СССР 9-го созыва, народный депутат СССР. Личность легендарная для политической элиты Кыргызстана.

Умер в 2007-м.

Умер архитектор Александр Голованев

Родился 23 июня 1916 года в Алма-Ате. В 1937-м окончил Фрунзенский строительный техникум. В 1938 году по приглашению пошел работать в проектный институт «Кыргызгоспроект».

Создал многочисленные проекты жилых и общественных зданий, градостроительных комплексов и населенных мест Фрунзе. Среди известных зданий, получивших признание общественности, выделяется Фрунзенский горком Компартии Киргизии с залом собраний. По проекту Александра Голованева построено в первой половине 1970-х здание МВД.

Значительный вклад архитектор внес и в застройку Нарына.

Умер в 2014 году.

Куда сходить

