Неделя-24. Коронавирус начал отступать и день траура по погибшим от COVID-19

В Кыргызстане 30 июля прошел день траура по погибшим от коронавируса. На всей территории страны, зданиях дипломатических и консульских представительств за рубежом приспустили национальные флаги. В «Ата-Бейите» прошли поминальные мероприятия с участием руководства страны. По последним официальным данным, число погибших от коронавируса достигло почти 1 тысячи 400 человек.

Приносим глубокие соболезнования семьям, родным и близким погибших, призываем их быть мужественными и стойкими. Просим терпения и сил у Всевышнего. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков

В то же время в Кыргызстане ситуация с коронавирусом немного улучшилась. Последнюю неделю, по официальным данным, число заболевших стабильно меньше, чем выздоровевших. Но даже чиновники Минздрава считают, что расслабляться пока еще рано.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в традиционном обзоре «Неделя-24».

Тяжелые последствия коронавируса и как с ними бороться

Фото из интернета. Ситуация с коронавирусом в Кыргызстане улучшилась, но Минздрав рекомендует не расслабляться

Высокая смертность от коронавируса и внебольничной пневмонии, неспособность правительства взять ситуацию под контроль и обеспечить население лекарствами остаются главными темами последних месяцев. Мировой опыт показал: возведение новых больниц для зараженных коронавирусом значительно помогло в борьбе с ним. Однако в Кыргызстане начали строить госпитали только через четыре месяца после регистрации первого случая COVID-19. Наш анализ показал, что правительство вполне могло выделить средства на строительство. Об этом в материале «Кто виноват в смертности от COVID-19? Кыргызстан мог построить новые больницы».

В Кыргызстане разрабатывается четвертое клиническое руководство по лечению больных с коронавирусной инфекцией. Будут ли включены в него противовирусные препараты, какие новшества предлагаются, 24.kg рассказала эксперт по рациональному использованию лекарственных средств, один из разработчиков Бактыгуль Камбаралиева. Подробнее — «Россия не передавала авифавир Кыргызстану. Как слухи мешают врачам вас лечить».

Из-за нехватки средств индивидуальной защиты и неготовности системы здравоохранения к вспышке коронавируса медики Кыргызстана первыми оказались под ударом. Многие из них отдали жизни для того, чтобы спасти пациентов. Подробнее в материале «Они боролись за наши жизни. Медики, которые умерли из-за вспышки коронавируса».

Ежедневно сотни кыргызстанцев пополняют список выздоровевших от коронавируса. Но многие фиксируют у себя наличие различных симптомов и жалуются на недомогание. Как долго продлится реабилитация выздоровевших, 24.kg рассказал специалист Республиканского центра укрепления здоровья и массовой коммуникации Арнол Самиев.

Заразившимся коронавирусной инфекцией и для профилактики заболевания рекомендуется делать дыхательную гимнастику. Она, по мнению специалистов, поможет увеличить поступление кислорода в организм и сгладить негативные последствия COVID-19. Время занятий в среднем по 5-10 минут. Подробнее в материале «COVID-19. 11 самых простых упражнений дыхательной гимнастики».

Предвыборные движения

Фото из интернета. Выборы в Жогорку Кенеш пройдут в Кыргызстане 4 октября

Эксперты прогнозируют, что в седьмой созыв пройдут, как и в 2015-м, шесть партий. Какие именно, предсказывать пока не берется никто. Избирательная кампания только началась. До 20 августа партии должны определиться со списками кандидатов, создать избирательный фонд и внести 5 миллионов в качестве залога. На этом этапе много партий, как показывает практика предыдущих кампаний, выйдет из игры. Подробнее о ситуации в материале Дарьи Подольской «Выборы-2020. Кто станет партией власти и партией оппозиции: интрига сохраняется».

Пакистанец, влюбленный в Кыргызстан

Пакистанец Зулгарнаин Хайдер Хан приехал в Кыргызстан два года назад, став студентом Международного медицинского университета. О родине ему напоминают культура и фольклор кыргызского народа. «Мне нравится в Кыргызстане, а Международный медицинский университет я люблю за практические знания, которые мы получаем на занятиях и в больницах», — рассказал в интервью 24.kg Зулгарнаин Хайдер Хан.

Красота Кыргызстана глазами читателей

Фото Ильшата Галимова. Иссык-Куль

Лето — самое благодатное время для путешествий по Кыргызстану и создания красивых фотографий и видео о нашей республике. Многие так и делают, а потом делятся ими с редакцией 24.kg и нашими читателями. Подробнее — «Мгновения жизни. Боз-Болток на закате и Иссык-Куль на рассвете».

Адилхан Абдрахимов о карьере бойца и тренера

Адилхан Абдрахимов в юности был сильнейшим таэквондистом Кыргызстана. Рано начав тренерскую карьеру, ушел из спорта. Вернулся через пять лет и вскоре взял серебро на чемпионате мира по... кикбоксингу. Кто помог ему освоить новый вид, зачем он с подопечными зубрит таблицу умножения и носит их школьным учителям шоколадки, кем гордится и о чем жалеет, 25-летний спортсмен рассказал в интервью 24.kg.