15 июля: где в регионах отключат свет

В регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — cела Берлик (улицы Новая, Жумалы, Токтогула), Лесхоз, Васильевка (улицы Комсомольская, Фрунзе, Октябрьская), Таш-Мойнок (улицы Центральная, Проектируемая), Маевка (МТФ-2), Степное (улицы Артезианская, Степная, Новостройка), Восток (улицы Ленина, Озерная, Заречная), Лебединовка (проспект Победы);

Сокулукский РЭС

10.00-17.00 — села Белек (улицы Ленина, Фрунзе, Новая, Токтогула, кошары), Жыламыш (улицы Жыламыш, Нуркан, Байтору, Школьная), Кызыл-Туу (улицы Заречная, Проектируемая, Свечникова, Билалы, Абакир, Жыламыш), Манас (улицы Комсомольская, Гагарина, Западная, Зеленая, Новая, Переулочная, Южная, Заводская, Широкая, Совхозная, Пионерская, Северная, Проектируемая, Средняя);

9.00-18.00 — села Асылбаш (переулок Жаны-Турмуш, ущелье «Холодное»), Тош-Булак (улицы Советская, Береговая, Булана, Токтогула, Гагарина, Четинди, Айзабекова);

9.00-16.00 — город Шопоков (улицы Железнодорожная, Геофизическая, переулок Железнодорожный), Военно-Антоновка (улицы Крупской, Ленина, Комсомольская, Южная), Сокулук (улицы Алма-Атинская);

Московский РЭС

8.30-17.00 — села имени Крупской (улицы Мира, 40 лет Победы, Садовая, кошары), Телек (улицы Токтогула, Мира), Беловодское (улица Ленина);

Жайылский РЭС

8.30-17.00 — город Кара-Балта (улицы Энергетическая, Кара-Балтинская, Бейшеналиева, 20, 22, 24; Свердлова, 57, 59; Мира, 25, 27, 29, 31), Сосновка (улицы Октябрьская, Молодежная, Фрунзенская, Восточно-Октябрьская, переулок Больничный);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Чалдыбар (улицы Ленина, Первомайская, Советская, переулки Кузнечный, Школьный), город Каинда (улица Куйбышева, парк Победы);

9.00-16.00 — села Джайылма, Киров, Кюрпюлдок.

2 Ошская область Ошская область