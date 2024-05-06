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Общество

7 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1
Бишкек
  • 9.30-13.00 — отрезки улиц Чебоксарской, Веселой, Армавирской, Джалиля, Целиноградской, Лермонтова, Салиевой, Кантемировской, Комсомольской, Пархоменко, проспекта Жибек Жолу;
  • 9.30-17.00 — 7-й микрорайон, 7, 35, 34/1 (1-2-й подъезды);
  • 9.30-16.00 — отрезки улицы Суюмбаева, проспекта Чуй, жилмассив «Кок-Жар» (улица Конорчок);
  • 12.00-17.00 — отрезки улиц Боконбаева, Шопокова, Ибраимова, Чуйкова;
  • 9.00-13.00 — улица Акиева, 57;
  • 9.00-17.00 — отрезки улиц Горького, Лебедева-Кумача, Кулатова, Тыныстанова, Толстого, жилмассивы «Ала-Арча» (улицы Северная, Эшбай, Абданова, Береговая), «Колмо» (улицы Жеткинчек, Илим, Кенеш, Кулиева, Максат, Тынчтык), отрезок улицы Краснодонцев, село Чон-Арык (улицы 50 лет Победы, Кожобергенова, Береговая, переулок Луговой, улицы Садырбаева, Волоколамская, Семетей, Подольская);
  • 9.00-12.00 — отрезки улиц Ахунбаева, Бакаева, Грибоедова;
  • 13.00-17.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Алты Бакан, Арабаева, Курманджан Датки);
  • 14.00-17.00 — отрезки улиц Тоголока Молдо, Пржевальского;
  • 9.00-14.00 — переулок Донской.
2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Лебединовка (проспект Победы, улицы Комсомольская, Восточная, Мамыркалиева, Бокомбаева, Нарынская, Ошская, Чуйская, Манаса, Угловая, Северная, Таласская, Родниковая, жилмассивы «Айкол», «28 га»), Таш-Добо (улицы Аптечная, Ленина, Больничная, Школьная);

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Сокулук (улицы Белинская, Советская, Новая, 8 Марта, Цветочная, Победы, Ленинградская, Кайназаровой, Свердлова, Московская, Шопокова, Киевская, Больничная, Бакыта, Алма-Атинская, 27-го Партсъезда, Токтогула, Калинина, Ленина, Мичурина, переулок Ленина), Комсомольское (улица Проектируемая), Джаны-Джер (улица МТФ-2А), Новопавловка (улицы Крупской, Фрунзе, Свердлова, Садовая, Колхозная, тупик Колхозный, жилмассив «Алтын-Ордо», улицы Достук, Ак-Шоола, Ай-Кол, Азия-Ордо, Дуйшенбиева, Проектируемая, Семиз Кол, Улар-Тоо, Сон-Кол, Нурзаман, Нур, Маматемин-Ата, Баян, Жангир Аппаз, Хан-Тенири, Адилет, Жаштык, Манаса, Сары-Озон, Сулайман-Тоо, Жакшылык, Лавровых, жилмассив «Ак-Ордо», улица Ынтымак);
  • 9.00-18.00 — село Военно-Антоновка (улица Токтогула, тупик Токтогула);

Жайылский РЭС

  • 9.00-16.30 — села Ставрополовка, Степное, Алексеевка (улица Первомайская), Суусамыр;
  • 9.00-17.00 — села Новониколаевка (улицы Энгельса, Пушкина, Западная, Октябрьская, 50 лет Киргизии, Ленина, Первомайская, Строительная, Ново-Сельская, Свердлова, Кирова);

Московский РЭС

  • 8.30-16.30 — села Беш-Терек, Предтеченка (кошары);
  • 9.00-17.00 — села Ак-Суу (улица Проездная), Темен-Суу (улицы Карла Маркса, Заречная, Центральная);
  • 9.00-18.00 — села Сретенка (МТФ), Садовое (улица Шевченко);

Панфиловский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Панфиловка (улица Центральная), Чалдыбар (улицы Северная, Советская);

Токмакский РЭС

  • 9.00-17.00 — город Токмак (3-й микрорайон, 4-6, улицы Киргизская, Гагарина, Победы, Горького, 2);

Кантский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Первомайское, Новопокровка (улица Атая, ДЭУ-43);

Кеминский РЭС

  • 9.00-17.00 — город Кемин (база КРЭС), Орловка (улицы Кудряшова, гараж ОсОО «Алтын-Кен), Кайынды (улица Токонбаева), Кичи-Кемин (улица Сыдыкова);

Иссык-Атинский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Ивановка (улицы Токмакская, Фрунзенская, Ильина, Пионерская, Почтовая, Пролетарская, Кирова), Ак-Сай (улица Ала-Тоо);
  • 9.00-18.00 — села Красная речка (улицы Ленина, Ворошилова, Садовая, Айтматова, Школьная, Панфилова, Почтовая, Комсомольская, Пионерская, Кривощекова), Кенеш;

Чуйский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Чуй (улицы Ключевая, Линейная).
3
Иссык-Кульская область
  • 9.00-17.00 — город Каракол (улицы Кирова, Гебзе, Гоголя, Дружба, микрорайон «Восход», 2), села Жаны-Арык, Жолголот, Дархан, Жениш, Кичи-Жаргылчак, Чон-Жаргылчак, Ак-Терек, Тура-Суу, Кожояр, Семеновка, пгт Пристань.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293335/
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