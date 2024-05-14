15 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.
1Бишкек
- 9.30-17.00 — 11-й микрорайон, 22 (1-3 подъезды);
- 9.30-18.00 — 7-й микрорайон, 1-4, 6;
- 9.30-17.30 — отрезки улиц Тоголока Молдо, Куренкеева, Курганской, Абдрахманова, Фирсова, Пролетарской, село Аламедин (улицы Пионерская, Буденного, Алма-Атинская, Курманджан Датки, переулки Рязанский, Рыбинский, Волховский);
- 9.00-17.00 — отрезки улиц Токтоналиева, Худайбергенова, жилмассив «Ак-Орго» (улицы Курманджан Датки, Омуралиева, Алты-Бакан, Садыкова), жилмассив «Келечек» (улица Келечек 1-я);
- 15.00-17.00 — отрезок улицы Месароша;
- 12.00-15.00 — отрезки улиц Интергельпо, Трудовой, Кумарыкской, Январьской;
- 9.00-11.00 — отрезки улиц Дмитрова, Средней, Литвинова, Пишпекской;
- 11.00-17.00 — отрезки улиц Маликова, Тойгонбаева, Гагарина;
- 9.00-18.00 — отрезки улиц Коммунарова, Рижской.
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 9.00-17.00 — села Лебединовка (улицы Комсомольская, Мамыркалиева, Восточная, Мичурина, Чкалова, Калинина, Кирова, Луганская, Набережная, Северная, Садовая, проспекты Победы, Ленина, «Городок энергетиков»), Аламедин (улицы Молодежная, Суворова, тупик Станционный), Таш-Добо (улицы Западная, Арычная, Аптечная, Ленина, Кооперативная, Больничная, Жоробаевой, Турсуматова, жилмассивы «32», «40 га»), Бир-Булак (улицы Омурзакова, Доскожоева, жилмассивы «32», «40 га»);
- 13.00-17.00 — села Восток (улицы 60 лет Киргизии, Береговая, Западная, Карла Маркса, Ленина, Садовая, Советская, Фрунзе, Щорса, Заречная, Озерная, Луговая, Сельповская, Степная, Энгельса, Совхозная, Спортивная, Летняя);
Сокулукский РЭС
- 9.30-17.00 — села Асылбаш (улицы Ленина, Доолот, Жайчи, Сурабалды, Крупской, Тоголок, Бира, Мира, Шамши, Кашка-Суу, Сураналы, Ноорузбая, Новая, Оторова, Шопокова, Кайназаровой, Иманкулова, Жаны-Турмуш, Омурбека);
- 10.00-17.00 — села Камышановка (улицы Пионерская, Фрунзе, Западная), Майское (улицы Первомайская, Найденова, Проектируемая);
- 9.00-17.00 — села Новопавловка (улицы Крупская, Репина, Фрунзе, Школьная), Военно-Антоновка (улицы Ала-Арчинская, Кирова, Пионерская, Пограничная, Северная, Советская, Токтогула, тупик Токтогула), Сокулук (улицы Ленинградская, Ленина, переулок Ленина);
Жайылский РЭС
- 9.00-16.30 — села Сосновка (улицы Ленина, Киевская, Фрунзе, Октябрьская, Первомайская, Крупская, Молодежная, Восточная, Токтогула, МИС), Суусамыр;
- 8.00-16.30 — город Кара-Балта (улицы Бородочева, Спортивная, Кирова);
- 9.00-17.00 — села Новониколаевка (улицы Пограничная, Крупская, Ленина, Пушкина, Калинина, Кирова), Петропавловка;
Московский РЭС
- 9.20-11.00 — село Темен-Суу;
- 9.00-17.00 — села Ак-Суу (улицы Жуковского, Горная, Заводская, Кутузова, Новая, Гоголя, Подгорная, Попова, Куйбышева, Жуковского, Мичурина, переулок Кирпичный), Сретенка (улицы Новая, Крупская, МТМ, мельница);
Панфиловский РЭС
- 9.00-17.00 — села Панфиловка (улицы Северная, Луговая), Озерное;
Токмакский РЭС
- 9.00-17.00 — город Токмак (поселок Сахзавод, улицы Токмакская, Кагатная, Мира, Циолковского, Шолохова, Крупская, Татарская Дружба, Молодежная, Спортивная, Шамсинская, 61а, 3-й микрорайон, 16а, 16, 19, 21, 22);
Чуйский РЭС
- 9.00-17.00 — села Алчалуу, Талды-Булак, Султан, Чуй (улица Новая);
Кантский РЭС
- 9.00-17.00 — село Первомайское;
Кеминский РЭС
- 9.00-18.00 — город Кемин (улица Космонавтов), села Каинды (улица Шайбекова), Кичи-Кемин;
Иссык-Атинский РЭС
- 10.00-17.00 — села Станция Ивановка, Садовое, Ивановка (улицы Джумагуловых, Комсомольская, Советская, Ильина, Восточная, Токмакская, Фрунзенская, Лермонтова, Пролетарская, Дружба, Украинская, Пионерская, Почтовая, восточная часть);
- 9.00-17.00 — села Юрьевка (улицы Первомайская, Токмакская, Советская, переулки Почтовый, Больничный).