15 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек

9.30-17.00 — 11-й микрорайон, 22 (1-3 подъезды);

9.30-18.00 — 7-й микрорайон, 1-4, 6;

9.30-17.30 — отрезки улиц Тоголока Молдо, Куренкеева, Курганской, Абдрахманова, Фирсова, Пролетарской, село Аламедин (улицы Пионерская, Буденного, Алма-Атинская, Курманджан Датки, переулки Рязанский, Рыбинский, Волховский);

9.00-17.00 — отрезки улиц Токтоналиева, Худайбергенова, жилмассив «Ак-Орго» (улицы Курманджан Датки, Омуралиева, Алты-Бакан, Садыкова), жилмассив «Келечек» (улица Келечек 1-я);

15.00-17.00 — отрезок улицы Месароша;

12.00-15.00 — отрезки улиц Интергельпо, Трудовой, Кумарыкской, Январьской;

9.00-11.00 — отрезки улиц Дмитрова, Средней, Литвинова, Пишпекской;

11.00-17.00 — отрезки улиц Маликова, Тойгонбаева, Гагарина;

9.00-18.00 — отрезки улиц Коммунарова, Рижской.

2 Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Лебединовка (улицы Комсомольская, Мамыркалиева, Восточная, Мичурина, Чкалова, Калинина, Кирова, Луганская, Набережная, Северная, Садовая, проспекты Победы, Ленина, «Городок энергетиков»), Аламедин (улицы Молодежная, Суворова, тупик Станционный), Таш-Добо (улицы Западная, Арычная, Аптечная, Ленина, Кооперативная, Больничная, Жоробаевой, Турсуматова, жилмассивы «32», «40 га»), Бир-Булак (улицы Омурзакова, Доскожоева, жилмассивы «32», «40 га»);

13.00-17.00 — села Восток (улицы 60 лет Киргизии, Береговая, Западная, Карла Маркса, Ленина, Садовая, Советская, Фрунзе, Щорса, Заречная, Озерная, Луговая, Сельповская, Степная, Энгельса, Совхозная, Спортивная, Летняя);

Сокулукский РЭС

9.30-17.00 — села Асылбаш (улицы Ленина, Доолот, Жайчи, Сурабалды, Крупской, Тоголок, Бира, Мира, Шамши, Кашка-Суу, Сураналы, Ноорузбая, Новая, Оторова, Шопокова, Кайназаровой, Иманкулова, Жаны-Турмуш, Омурбека);

10.00-17.00 — села Камышановка (улицы Пионерская, Фрунзе, Западная), Майское (улицы Первомайская, Найденова, Проектируемая);

9.00-17.00 — села Новопавловка (улицы Крупская, Репина, Фрунзе, Школьная), Военно-Антоновка (улицы Ала-Арчинская, Кирова, Пионерская, Пограничная, Северная, Советская, Токтогула, тупик Токтогула), Сокулук (улицы Ленинградская, Ленина, переулок Ленина);

Жайылский РЭС

9.00-16.30 — села Сосновка (улицы Ленина, Киевская, Фрунзе, Октябрьская, Первомайская, Крупская, Молодежная, Восточная, Токтогула, МИС), Суусамыр;

8.00-16.30 — город Кара-Балта (улицы Бородочева, Спортивная, Кирова);

9.00-17.00 — села Новониколаевка (улицы Пограничная, Крупская, Ленина, Пушкина, Калинина, Кирова), Петропавловка;

Московский РЭС

9.20-11.00 — село Темен-Суу;

9.00-17.00 — села Ак-Суу (улицы Жуковского, Горная, Заводская, Кутузова, Новая, Гоголя, Подгорная, Попова, Куйбышева, Жуковского, Мичурина, переулок Кирпичный), Сретенка (улицы Новая, Крупская, МТМ, мельница);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Панфиловка (улицы Северная, Луговая), Озерное;

Токмакский РЭС

9.00-17.00 — город Токмак (поселок Сахзавод, улицы Токмакская, Кагатная, Мира, Циолковского, Шолохова, Крупская, Татарская Дружба, Молодежная, Спортивная, Шамсинская, 61а, 3-й микрорайон, 16а, 16, 19, 21, 22);

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — села Алчалуу, Талды-Булак, Султан, Чуй (улица Новая);

Кантский РЭС

9.00-17.00 — село Первомайское;

Кеминский РЭС

9.00-18.00 — город Кемин (улица Космонавтов), села Каинды (улица Шайбекова), Кичи-Кемин;

Иссык-Атинский РЭС